《辛普森家庭》播出第636集 破黃金時段紀錄

2018年08月17日 22:03 中時 潘鈺楨

FOX將於18日晚間播出《辛普森家庭》第636集，創下美國黃金時段最多集數影集的紀錄。本集片頭奶嘴妹掏槍與牛仔對決奪下勝利，以趣味的方式帶出《辛普森家庭》超越原紀錄保持作品：《荒野大鏢客》。影集播出29年間，各式神準預測廣受討論，諸如智慧手錶的發明與川普當選美國總統。台灣原創的中文配音版本考量本土時事及潮流改編台詞，貼近觀眾生活的劇情屢屢引起網友熱議。

《辛普森家庭》1989年開播，今年第29季第18集為全劇第636集。 在此之前，1955年至1975年間播出20季的經典西部劇《荒野大鏢客》（Gunsmoke）為美國電視史上黃金時段最多集數影集紀錄保持作品。《辛普森家庭》在超越紀錄之時不改風趣本色，本集片頭安排奶嘴妹掏槍與牛仔一決高下，最後想當然爾由奶嘴妹勝出。

《辛普森家庭》播出29年以來，出現眾多劇情與後續發生的世界大事不謀而合的「神預測」，包含1995年影集出現的智慧手錶，現實生活中直至2014年才開始普及。第11季描繪花枝未來成為美國總統，而前任總統便是2016年當選的川普。FOX於2014年開始在台播出，最為人津津樂道的便是台灣獨特的中文配音版。結合社會時事及潮流的劇情僅能在台灣的FOX頻道收看，官方YouTube上分享的精華片段亦每每引起網友瘋傳及留言討論。此次也將創紀錄一事改編稱作「史上最長壽鄉土劇」，以貼近台灣觀眾的語彙創造更多共鳴。《辛普森家庭》每周六晚間11點於FOX播出。第29季播畢後，將於今年12月將迎接第30季。

(中時 )