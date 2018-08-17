《辛普森家庭》播出第636集 破黃金時段紀錄

台灣原創中文配音結合時事，12月歡慶三十季。（FOX提供）

友善列印
中時

FOX將於18日晚間播出《辛普森家庭》第636集，創下美國黃金時段最多集數影集的紀錄。本集片頭奶嘴妹掏槍與牛仔對決奪下勝利，以趣味的方式帶出《辛普森家庭》超越原紀錄保持作品：《荒野大鏢客》。影集播出29年間，各式神準預測廣受討論，諸如智慧手錶的發明與川普當選美國總統。台灣原創的中文配音版本考量本土時事及潮流改編台詞，貼近觀眾生活的劇情屢屢引起網友熱議。

《辛普森家庭》1989年開播，今年第29季第18集為全劇第636集。 在此之前，1955年至1975年間播出20季的經典西部劇《荒野大鏢客》（Gunsmoke）為美國電視史上黃金時段最多集數影集紀錄保持作品。《辛普森家庭》在超越紀錄之時不改風趣本色，本集片頭安排奶嘴妹掏槍與牛仔一決高下，最後想當然爾由奶嘴妹勝出。

《辛普森家庭》播出29年以來，出現眾多劇情與後續發生的世界大事不謀而合的「神預測」，包含1995年影集出現的智慧手錶，現實生活中直至2014年才開始普及。第11季描繪花枝未來成為美國總統，而前任總統便是2016年當選的川普。FOX於2014年開始在台播出，最為人津津樂道的便是台灣獨特的中文配音版。結合社會時事及潮流的劇情僅能在台灣的FOX頻道收看，官方YouTube上分享的精華片段亦每每引起網友瘋傳及留言討論。此次也將創紀錄一事改編稱作「史上最長壽鄉土劇」，以貼近台灣觀眾的語彙創造更多共鳴。《辛普森家庭》每周六晚間11點於FOX播出。第29季播畢後，將於今年12月將迎接第30季。

(中時 )

日網友玻璃心碎！男星這樣挺剛力… 印尼男星拚「成龍接班人」 打戲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。