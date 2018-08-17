南188縣道路幅窄會車難 民代爭取施工改善

2018年08月17日 22:15 中時 李其樺

市議員王峻潭服務處舉辦會勘，邀集台南市府工務局、區公所到場會勘，由工務局規畫道路改善工程，提升觀光品質。（李其樺攝）

楠西梅嶺風景區每逢周末連假吸引不少觀光客群，不過唯一出入道路南188線路幅狹窄，車輛會車困難，日前市議員王峻潭服務處舉辦會勘，邀集臺南市府工務局、區公所到場會勘，由工務局規畫道路改善工程，提升觀光品質。

南188線道為通往梅嶺風景區主要道路，不過因為山區路幅窄小，寬度僅容兩輛自小客車通過，加上沿途多S型彎道，影響行車安全，過去在2006年就曾發生遊覽車翻覆溪谷，造成22死、24人輕重傷意外。

市議員王峻潭服務處主任王開玹表示，近10年來南188線道雖然未再發生重大交通事故，不過周末前往梅嶺風景區的遊客日益成長，考慮民眾行車安全，有施作道路改善工程的必要性。

王開玹指出，工務局已初步規畫，工程將分成3個階段，首先針對南188線道部分路段增設側溝，加寬道路寬度；其次，在梅嶺伍龍殿路段施作截角改善工程；以及在二層坪停車場至伍龍殿之間路段施作道路拓寬工程。

王開玹表示，全案經費3千萬元，目前已進入規畫設計階段，最快今年底前動工，完工後可充分保障遊客行車安全，提升梅嶺風景區的觀光品質。另外，有鑑於目前唯一出入梅嶺的南188線已經達到交通飽和臨界狀態，希望未來爭取打通南188線往南192線，並接到大埔臺三線，讓這條觀光道路交通能夠更順暢。

(中時 )