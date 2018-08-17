印尼男星拚「成龍接班人」 打戲只穿內褲被踹生殖器

2018年08月17日 22:26 中時 潘鈺楨

被視為「成龍接班人的」男星伊科烏艾斯（Iko Uwais），在電影《拳力逃脫》（Mile 22）一場三分鐘不間斷的打鬥戲驚豔好萊塢，但拍攝時卻讓他吃足苦頭，不論是勒脖、踢肚、踹生殖器等打鬥樣樣來，男主角馬克華柏格（Mark Wahlberg）說：「他天生注定成為傳奇。」伊科說：「真正的打鬥不是拿刀拿槍，赤手空拳就地取材當武器也能讓人致命，才會讓人血脈賁張。」

在電影《拳力逃脫》中，自己設計繁複武打動作的印尼男星伊科烏艾斯，在今日公佈的幕後花絮影片中，解析了那場「三分鐘不間段的打鬥」，他說：「這場戲很重要，透過這三分鐘的赤手空拳打鬥，讓特工們相信我真的遭受很大威脅，拍攝時我幾乎裸體，只穿條內褲，雙手又被上手銬，在這樣的情況下還要流暢打架，動作設計就很重要，因為很有可能因為一個角度的錯誤而受傷。」導演彼得柏格（Peter Berg）說：「我百分百信任他，在片場他才是老大。」

除了馬克華柏格與伊科烏艾斯的刺激演出之外，本片其他卡司亦相當華麗，包括曾演出《玩命關頭7》的格鬥錦標賽冠軍龍達魯西（Ronda Rousey）、飾演《陰屍路》「瑪姬」的女星蘿倫柯漢（Lauren Cohan），另外還有前韓流女團2NE1隊長CL李彩麟的性感冷豔演出，三位性感女星的火花讓觀眾期待。

《拳力逃脫》描述經驗老道的CIA探員詹姆斯（馬克華柏格飾）在東南亞出任務，目的是護送一名重要線人飛往美國，並負責他的人身安全，市中心到機場距離22哩，這一路上危機四伏，來自不同背景的仇家都要他們死，一不謹慎就會喪命，詹姆斯要如何帶著線人躲過槍林彈雨逃出生天。電影《拳力逃脫》今台美同步上映，欲得知電影消息請上網站或CATCHPLAY臉書。

(中時 )