公婆硬要「觀產」老公不攔反答應 她怒：下體全被看光

2018年08月18日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

女性生小孩時也是最辛苦的時刻，但如果在你又累又痛的情況下，在產房裡突然衝出「觀光客」硬要觀看生產過程一定很崩潰，一名網友就表示，自己在生產時，自己的公婆突然衝進產房要在一旁看生產，原因是想第一時間看到「金孫」出世，而自己的老公也不打算阻擋，讓她氣到表示「做完月子就要離婚」。

這名網友在《媽咪拜》的討論區中表示，夫家在知道自己這一胎懷的是男寶寶後，整個家族都非常開心，因為家族中男丁單薄，所以公婆也非常重視這胎，在孕期時就不斷幫原PO進補，雖說是好事，但到後期，公婆關心胎兒的頻率讓原PO感到非常煩，不僅照三餐問「今天胎動幾次」，婆婆還會瘋狂摸肚子並唱歌給「金孫」聽，搞得好像婆婆才是媽媽。

網友氣得想離婚。(圖/翻攝自媽咪拜)

接著，原PO就在準備生產時，竟看到公婆跟著丈夫一起進產房，原PO相當不滿的問「他們進來幹嘛?」，沒想到丈夫竟回答「媽拜託我很久請我讓他們一起進來觀產，因為他們想第一時間就看到孫子...」這讓原PO非常憤怒，因為她當時正躺在產檯上，下半身赤裸並雙腳開開準備生產，她更直接氣的大吼「你也太誇張了吧！觀不觀產是你決定嗎?而且公公還是男的耶！」。

原PO本以為公婆聽完會識相離開，沒想到公婆仍就死賴著不出產房，並表示他們可以站原PO後面這樣就看不到了，把他們當作空氣就好，就連當下一傅人員勸都勸不聽，最後原PO氣的痛批「現在我生完沒有產後憂鬱，因為這兩天都還感覺氣到要腦充血！兩個死變態，加我老公那死腦殘，等我回娘家做完月子立馬辦離婚！無可留戀」。

(中時電子報)