賽門佩吉大吐苦水 阿湯哥用「這個」折磨人

賽門佩吉多是自己備餐。（TLC提供）

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賽門佩吉（左）被主廚奧利佛考倒。（TLC提供）

賽門佩吉在《不可能任務6》，不論是駭入敵方獲取情報，還是槍林彈雨正面迎擊，挑戰通通都難不倒他，但這次卻被TLC主廚奧利佛給考倒了？平常為戲健康飲食控制身材的賽門佩吉在節目中爆料，阿湯哥是他瘦身一大阻力，「因為他總是喜歡用蛋糕跟餅乾犒賞同事，根本是在用蛋糕折磨我！」

TLC旅遊生活頻道全新一季《料理鬥陣俱樂部》由英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）與兒時死黨吉米多赫提（Jimmy Doherty）主持，首集邀請《不可能任務6》中最機智幽默的探員賽門佩吉一起下廚，經過主廚奧利佛的一日特訓，賽門佩吉化身老餐館的代理主廚，烹調「今日特餐─北非羊肉塔吉鍋」。

對於廚藝可說是信誓旦旦的賽門，在切洋蔥的過程中卻被主廚奧利佛徹底考倒，不停被糾正菜刀握法和切菜姿勢，不禁讓賽門陷入崩潰輪迴。這次賽門佩吉到TLC《料理鬥陣俱樂部》要挑戰的料理是羊肉塔吉鍋，這道料理是賽門在拍攝《不可能任務5》摩洛哥出外景時第一次品嘗到，從此對這道料理情有獨鍾。但獨自完成塔吉鍋對賽門來說仍是一項挑戰，從羊肉本身到搭配塔吉鍋的薄餅都必須獨力完成。尤其還要準備給餐館裡的所有顧客享用，賽門要來挑戰這項「不可能的任務」。

TLC旅遊生活頻道全新一季《料理鬥陣俱樂部》將於8月19日每周日晚間8點播出，邀請眾多大咖明星擔任座上賓、一同下廚大嗑美食，像是《不可能任務6》中的班吉─賽門佩吉、英國第四頻道影集《IT狂人》中的羅伊─克里斯·奧多得、還有童年記憶中的英雄《星際大戰》路克天行者─馬克·漢米爾等。

(中時 )

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