追趕俄國！ 美軍決定研製美版「匕首」導彈

2018年08月17日 22:41 中時電子報 盧伯華

美國空軍以B-52搭載X-51A乘波器進行高速音速飛行試驗

據美國《國防新聞週刊》（Defense News）報導，美國軍工企業洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）已獲得美國空軍訂單，研發最新高超音速彈道導彈。

報導說，該項研究計劃將訂名為「空基快速反應武器」（Air-Launched Rapid Response Weapon，ARRW），造價4.8億美元(約150億台幣)，最終協議條款尚在商討中。

和洛克希德．馬丁根據4月份合同研發、造價9.28億美元的高超音速常規打擊武器(Hypersonic Conventional Strike Weapon，HCSW)相同，新型高超音速導彈大約將在2021年前研製成功，預計在研製過程中將使用最新實驗技術，以確保美國成為一個高超音速武器製造強國。

美國空軍部長希瑟．威爾遜(Heather Wilson )在宣布這項合約時表示，我們將盡快採用最好的技術，盡快為部隊提供高超音速戰力。

報導指出，美國其他軍事部門同時都在推動的超音速發展計劃，包括國防部、導彈防禦局(MDA)、空軍、海軍和陸軍的負責人於6月28日簽署了一份協議備忘錄，合作開展高超音速助推滑翔技術。

俄羅斯總統普丁今年3月向俄羅斯聯邦會議發表國情咨文時透露已研發完成的新式武器，其中包括「匕首」(Kinzhal)航空導彈系統。這項最高速度可達10馬赫的高超音速導彈可克服所有現有防空和反導系統，攜帶核彈頭和常規彈頭最遠可飛行2000公里，其威力讓許多美國軍事專家相當憂慮。

(中時電子報)