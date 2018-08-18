七月到了會不會毛毛的...？ 廢棺木竟也回收製作做家具

大量棺木被拖到沭陽縣，讓民眾懷疑是究竟要做什麼用。經媒體調查發現是改製成家具用材，而家具商似乎也沒有告知消費者。（圖／江蘇廣電《零距離》）

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中時電子報
殯葬改革導致大陸各地棺木遭棄置

江蘇電視台報導，最近大陸因推動殯葬改革，鼓吹火葬取代土葬，各地棺木滯銷無處可去，便有腦筋動得快的商人將這些廢棄棺木運到板材加工廠製成木板，再出售給家具廠製作家具或作裝潢板材。經民眾向媒體投訴後引發議論，有人認為這是資源再利用，有人則認為此事觸犯許多人忌諱，應該將實情事先告知消費者。

據江蘇廣電總台節目《零距離》報導，最近有宿遷市沭陽縣觀眾反映，近兩個月來，天天都有大量廢棄棺木被拉到當地。民眾懷疑如此大量棺木拉到沭陽動機可疑，於是向媒體舉報。

電視台經過調查發現，沭陽縣桑墟鎮的一家院子裡，堆放了大量的木板，這些木板有的被漆了黑色，而有的被漆成了紅色，知情人說，這些木板都是被拆解的棺材。

大量廢棄棺木堆放在空地上，引起當地民眾的懷疑。（圖／江蘇廣電《零距離》）
大量的廢棄棺材運入板材廠，將製成裝潢用板或是直接做成家具。（圖／江蘇廣電《零距離》）

報導說，這些木板上還漆著一些祭祀用語，當地人受訪時表示，「廢棄棺木開出來的木方，1000元(人民幣，下同)一噸，賣到廠裡面做成裝潢板，可以賣3000多元」。

據知情人士表示，很多地方實行殯葬改革，不再使用棺材，所以做成的棺材都是以非常便宜的價格出售，有人從中看到了商機，大量收購，以圖牟利。

電視台記者找到沭陽縣桑墟鎮的一家板材加工廠，剛剛拖回來兩大卡車拆解好的棺木，工人們正在卸貨。板材廠負責人表示，光他家就拖了30車，一車20噸，在當地還有多家在使用棺木來做板材。棺材拆卸完畢後，會被加工成各種傢俱的部件，誰也看不出原來的形狀，材料的價格又比正常價格便宜不少，所以才有了這門生意。

對於將棺木加工成板材的做法，電視台做了街訪，許多人有不同觀點。有的民眾表示，認為這是在利用資源，不會造成浪費，有的人則認為這屬於欺詐，剝奪了消費者的知情權，有些人對此有忌諱，至少應該告知消費者才對。

(中時電子報)

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