早退休越早死？ 研究：這7項行為讓你更長壽

2018年08月18日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

醫學越來越進步，現代人的平均壽命也越來越長，但人類往往都想追求更求更長壽，早睡早起、吃的很養生、勤勞保養運動雖然都會讓你更長壽，就有研究整理出了7項行為讓你可以活得更久。

根據元氣網報導，整理出了7項行為不僅可以讓你健康又長壽。

一、 不必上健身房

其實沒有必要特意上健身房鍛鍊，根據數據顯示，日本沖繩、義大利薩丁尼亞島等長壽地須，都是將運動融入日常生活中，例如騎自行車去目的地、整理花園等，這些低度運動可以有助於舒緩壓力、對身體製造較少傷害、消耗卡路里。

研究指出應該要將運動融入日常生活。(圖/本報資料照)

二、 延後退休

早退休似乎很棒，但這很有可能是慢性自殺，根據美國2017年的研究顯示，63歲退休的人早死率比延遲退休的高20%，因此不管什麼年紀，參與社會，動手動腦的都有助於長壽。

三、 恰當飲食

盡量減少外食，多多自己下廚，哥倫比亞大學研究顯示，經常吃自家煮的東西平均47%的人可以多活10年，且許多人瑞都會每天小酌，少量飲酒不到醉的程度可以降低心臟病風險。

紫色食物也被選為超級食物。(圖/shutterstock)

四、 多吃紫色食物

基本是紫色食物如葡萄、李子、紅酒等，都是含有多酚類可保持血管軟化，讓人更不容易失智和心肌梗塞，世上人瑞最多之一的日本沖繩居民，最常吃的就是紫薯。

五、生活在高海拔地區

根據哥倫比亞大學研究，高海拔地區居民的平均壽命比其他地區多2年，因高海拔地區氧氣較稀薄，會導致血流加速，減少心肌梗塞風險。

六、 合理的睡眠時間

根據英國研究指出，每天睡眠時間若少於6小時，65歲前死亡比例提高12%，反之，如果睡太多，每天超過9小時，早逝機率則提高30%。

七、 多交益友

研究指出孤獨會殺人，因此擁有良好的社交網絡有益身心，可降低壓力，讓你不僅生理、心裡都健康，若結交不健康的朋友，會讓你同樣疾病的發病率增加57%。

(中時電子報)