檢察官說法》搶賺夾娃娃機財　小心警察找上門

2018年08月18日 00:02 中時電子報 湯萱樂 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

小陳聽說，最近很多朋友提到可以一起投資擺設抓娃娃機台，每月可以增加許多業外收入，於是禁不住朋友的慫恿便加入了投資擺設抓娃娃機台的行列。不料，沒多久警察卻找上門，這到底是怎麼回事？抓娃娃機台近期如雨後春筍般林立，其中卻涉及到許多法律問題。

抓娃娃機的玩法在於，機台內先擺設數種商品，當顧客投入規定的硬幣後，於一定時間內操縱鉤爪抓取機台內的商品。夾取商品後，再操縱鉤爪將該商品移至取物口，放開鉤爪讓物品掉進取物口。但如果在夾取、移動的過程中，發生鉤爪鬆脫或一開始就未夾到商品，該次操作即告結束，必須再投幣才能重新操作。正因上述過程本質上具有一定之「射倖性」，所以過去抓娃娃機被列為益智類電子遊戲機之一種。想要擺設機台，必須要先依電子遊戲場業管理條例領得電子遊戲場業營業級別證，否則就屬非法經營電子遊戲場業，依電子遊戲場業管理條例第15條規定，最高可判處1年之有期徒刑。

再者，為避免經營者涉犯刑法賭博罪的疑慮，後期的抓娃娃機均變更設計為，只要投幣至一定之金額即可保證取得選定之物品，亦即業者先行設定「保證取物價」，只要投入一定金額，即可獲取選定商品。此類抓娃娃機在分類上即變成「選物販賣機」。

即便如此，機台內擺設的商品仍大有學問。不能在機台內擺設香菸、隱形眼鏡甚至保險套等，否則即有可能違反《藥事法》第29條規定，主管機關可處新台幣3萬元至200萬元的罰鍰。如果娃娃機裡面擺設的是食品或化妝品，則須分別依《食品安全衛生管理法》及化粧品衛生管理條例等相關規定為應有之標示，違反者也會面臨一定金額之行政裁罰。

機台內最常見的商品是娃娃與模型，但正因為太常見了，所以更容易忽略其中的問題。當機台內商品已經銷售一空或囤積太多時，多委請他人代為批貨或補貨以補充及替換，實際擺設機台者往往不清楚這些商品的來源，以及是否經過授權？因此，機台內的商品亦不乏出現仿冒品，便違反《著作權法》或《商標法》，進而可能涉有一定的刑事責任。

簡言之，任何商業行為都可能會有一定事實面或法律面的風險，請務必先做好相關功課，以免因小失大，悔不當初。

（作者為洪敏超，台北地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員）

(中時電子報)