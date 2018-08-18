為救落水狗 聾啞父子相繼下水慘遭溺斃

2018年08月18日 08:02 中時電子報 劉峻谷

為救落水狗，聾啞父子相繼下水溺斃。(照片／看看新聞)

四川德陽廣漢市向陽鎮一對孫姓聾啞父子，13日帶小狗到江邊洗澡，小狗落水掙扎，7歲兒子跳下河救狗溺水，父親跳下河救兒子，結果父子均溺水失蹤，幾天後父子屍體才浮出水面，家中只剩也是聾啞的母親。

大陸「看看新聞」報導，據目擊者說，娃娃去給狗洗澡，狗落水，娃娃去救狗掉下去，然後老漢去救娃娃也掉下去。

案發地點江邊一家工廠的工人作證，一個大人和小男孩從馬棚堰的淺水區下河，在河水中為狗洗澡。狗先落水，7歲男孩慌忙去救狗，不慎滑入深水中，男孩的父親下河營救，結果也被河水吞沒。由於水流湍急加上落水處有一個滾水壩，落差較大，兩人很快就從水面消失。

父子倆落水，當天晚上當地消防部門趕到現場救援，由於天黑且河流情況複雜，一直未能找到落水父子。第二天一早，都江堰紅十字藍天救援隊也派出了13名隊員，攜帶專業救援設備來到現場，開展打撈工作。仍無所獲。幾天後父子的屍體才從下游一座橋下浮出。

看看新聞報導指出，據當地公安調查落水的父子姓孫，男孩7歲，孫家今年跟隨親友從湖北鄂州來到四川廣漢向陽鎮打工，住在事發地附近的一家石材廠裡，一家三口都是聾啞人。

(中時電子報)