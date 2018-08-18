「進擊的雞人」是敵或友!？ 羅智強臉書留言一面倒

羅智強臉書舉辦「進擊的雞人」票選，留言批造型醜化國民黨。（圖／翻攝羅智強臉書）

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中時電子報
/綜合報導

國民黨舉行吉祥物票選，入圍10強的角色中，引發最高討論度及票選第一名的是被暱稱為「進擊的雞人」吉祥物，但負評亦隨之而來。對此，總統府前副秘書長羅智強在臉書發起票選活動，結果出爐：「擺明反串，在羞辱國民黨」比率達66%，較「好笑但有創意，成功吸引話題」34%大幅領先，網友留言也一面倒直批「這是在惡搞國民黨」。

而國民黨青年部舉辦網路票選吉祥物活動，預計在9月2日作結果發表，目前「進擊的雞人」仍高居人氣榜首，但造型怪異惹來惡評。設計者是一名剛畢業女高中生吳婧萍，她表示，KMT吉祥物會用「雞」來發想，是因為國民黨強調「突破」的精神，而「雞」有種搞笑、逗趣的感覺，讓她發展出這個可愛且與眾不同的人物。對於許多網友嫌醜，更被認為是惡搞，吳婧萍說，她設計時並沒想太多。

不過，「進擊的雞人」票選數目出乎國民黨員意料之外，負評聲音也逐步升高。在羅智強在臉書發起的票選活動留言幾近一面倒批判「進擊的雞人」。有留言「醜到無法想像，不可思議」，直言「現在的國民黨也躲在人群中對中華民國丟石頭。自己都看不起自己了，誰來尊重你呢」；也有指該圖暗喻「雞拔毛，藍蛆，國民黨是個屁」，痛批「綠腦灌票玩國民黨～黨工還沾沾自喜，自以為年輕化」，或則乾脆質疑「國民黨青年部是有內鬼嗎？...這麼清楚的污辱還不明白」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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