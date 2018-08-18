100元挺侯改變社會 侯友宜：大家做夥拚未來

侯友宜官方TV 站出來 我們一起努力
友善列印
中時電子報
綜合報導

明天就是選戰最後倒數100天，侯友宜競選辦公室公布最新宣傳CF，侯在影片中向支持者喊話，要大家站出來，一起努力，創造年輕朋友可以期待的環境。

「台灣給我們這一代機會，帶著我們成長，我才能追求夢想，然後圓夢，從一無所有的最基層做到高層，」侯友宜對自己三十八年的公職歲月滿滿感恩，覺得自己應該為下一代年輕人做些事。

「年輕人很努力、很認真，但是他們看到機會嗎？誰給他們機會？沒有人。誰給他們期待？沒有，沒有看到他們的機會在哪裡。」侯友宜對不同世代的反省很深刻。

「在我還能夠做事的歲月裡，創造一個環境，不要辜負年輕人對我們上一代人的期待，」侯友宜展現替年輕人創造機會的豪情，他還說，「這是我應該做的。」

侯友宜競選辦公室也正式公布募款機制，除了傳統劃撥轉帳，還有第三方支付小額募款平台，方便支持者不受時空限制，「刷手機」就可以挺侯。前1000名捐款民眾，填寫表單還能獲得感謝小物，歡迎支持者選擇適合的平台，立即透過捐款挺侯，一起為下一代的未來努力。

侯友宜表示，當了31年警察，就是為了讓人民安居樂業，從事公職以來從未選舉過，參選新北市長是人生不一樣的道路，相信自己一定能當最認真的市長。（黃世麒攝）

★百元捐款萬人逗陣百萬市民站出來

★侯友宜政治獻金線上捐款平台（可以信用卡ATM轉帳/超商繳費）

侯友宜政治獻金線上捐款平台

★侯友宜政治獻金專戶：

銀行：華南銀行 板橋文化分行

戶名：107年新北市市長擬參選人侯友宜政治獻金專戶

銀行代號：008

帳號：13910-005588-8

(中時電子報)

「進擊的雞人」是敵或友!？ 羅智… 貝里斯國會演說 蔡英文：「有些…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。