100元挺侯改變社會 侯友宜：大家做夥拚未來

2018年08月18日 08:00 中時電子報 綜合報導

明天就是選戰最後倒數100天，侯友宜競選辦公室公布最新宣傳CF，侯在影片中向支持者喊話，要大家站出來，一起努力，創造年輕朋友可以期待的環境。

「台灣給我們這一代機會，帶著我們成長，我才能追求夢想，然後圓夢，從一無所有的最基層做到高層，」侯友宜對自己三十八年的公職歲月滿滿感恩，覺得自己應該為下一代年輕人做些事。

「年輕人很努力、很認真，但是他們看到機會嗎？誰給他們機會？沒有人。誰給他們期待？沒有，沒有看到他們的機會在哪裡。」侯友宜對不同世代的反省很深刻。

「在我還能夠做事的歲月裡，創造一個環境，不要辜負年輕人對我們上一代人的期待，」侯友宜展現替年輕人創造機會的豪情，他還說，「這是我應該做的。」

侯友宜競選辦公室也正式公布募款機制，除了傳統劃撥轉帳，還有第三方支付小額募款平台，方便支持者不受時空限制，「刷手機」就可以挺侯。前1000名捐款民眾，填寫表單還能獲得感謝小物，歡迎支持者選擇適合的平台，立即透過捐款挺侯，一起為下一代的未來努力。

侯友宜表示，當了31年警察，就是為了讓人民安居樂業，從事公職以來從未選舉過，參選新北市長是人生不一樣的道路，相信自己一定能當最認真的市長。（黃世麒攝）

★百元捐款萬人逗陣百萬市民站出來

★侯友宜政治獻金線上捐款平台（可以信用卡ATM轉帳/超商繳費）

★侯友宜政治獻金專戶：

銀行：華南銀行 板橋文化分行

戶名：107年新北市市長擬參選人侯友宜政治獻金專戶

銀行代號：008

帳號：13910-005588-8

(中時電子報)