獨／侯昌明瞞妻裝肚痛 七夕情人節遞驚喜

2018年08月18日 00:12 中時 蕭雅玲

侯昌明與曾雅蘭結褵17年，自認老婆要的禮物再貴都會送。（圖片提供：侯昌明）

侯昌明與曾雅蘭結婚17年，昨（17日）七夕情人節，他不但下廚做菜給老婆吃，還準備了香奈兒名牌包藏在衣櫃裡，曾雅蘭回家看到禮物時驚喜不已！他表示，這款包是7月底一家人到義大利度假時，老婆一直想買的BOY系列包款，但連續去了幾家店問都大缺貨，有一天他以肚子痛為由，支開老婆與一雙兒女，便跑到下榻飯店附近的精品店看看有沒有貨，結果才一走進店裡就看到老婆想要的那款包款，侯昌明當下二話不說便買下來後，再偷偷帶回飯店鎖在行李箱內藏起來， 一直等到昨晚七夕情人節給老婆一個驚喜。

在結束義大利旅行後，夫妻倆在機場等著辦理退稅，讓侯昌明心情很糾結，「因為退稅可以退12%，若以他買的包來算至少可退到近2萬元台幣，但為了讓老婆驚喜，只好忍住沒有退稅。」對平常花錢都會斤斤計較的他來說，難得展現大男人的闊氣。

他表示，曾雅蘭為了這個家付出很多，所以只要她想要的東西再貴都願意買，自認自己不是浪漫的人，回憶剛結婚時，還曾因情人節沒送老婆禮物，讓曾雅蘭氣到不跟他講話，讓他了解到，「禮物不在乎多貴，但沒表示就不行」的道理，自此只要情人節、七夕、聖誕都會準備禮物給老婆。

(中時 )