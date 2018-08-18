監委糾正台大文，立委：令人倒盡胃口

2018年08月18日 03:23 旺報 簡立欣

監委高涌誠、張武修對教育部及台大提出糾正，立委柯志恩以「令人倒盡胃口的『糾正』奇文」為題，在臉書發文表示，蔡總統補提名的監委一出手就是藉對台大和教育部各打五十大板，延續教育部「拔管」的陳腔濫調，但依然指不出台大或管中閔究竟違背哪一條法律，只能說蔡政府「拔管」已理屈詞窮。

文章說，兩位監委呼應之前跨部會小組的論調，謂管中閔的獨董申報程序雖無問題，但兼任審計及薪酬兩委員會的職務「違規」。如此說法實對獨董職權及公司治理實務欠缺了解，甚至再度誤導社會、混淆視聽！依據證券交易法及金管會規定，兼任台審計及薪酬委員是獨董的法定職權，106年5月17日台大已核准管中閔兼職獨董，則其出席6月14日及8月1日的審計委員會，以及8月2日的薪酬委員會，不僅合理正當且是依據公司法行使獨董職責。糾正文中說「僅18.46%之專任教師依規定於學校核准後，始就任兼職職務」，證明目前80%以上兼任獨董的教授和管兼職的程序相同，是大學行政的通例。

另監委怪罪居高教龍頭的台大不足為各校表率，實際上是行政官僚完全欠缺產業實務經驗，不懂公司治理和獨董聘任程序，查了半年只能延續之前「拔管」的歪理、擴大找碴！何況就算「教育部針對現行國立大學校長遴選規定不足」和「遴選制度配套也設計不當」，也不構成遴選過程有違法之處。

文章說，這次監委唯一「新招」就是將雞蛋挑骨頭的功力發揮極致，除了批校長遴選相關規定規範密度不足，還指責台大未落實「由學校轉發兼職費」的支給要點之規定、認為台大每年僅收取50萬學術回饋金太少、還批教育部不能對教師兼職費支領不設限、怪遴委會的幕僚沒有認真調查填寫的資料、指蔡明興沒有自律迴避云云，牽拖無辜、流彈四射。

文章也質疑，糾正文還說「引發輿論『副董選獨董』之程序公正性質疑」，那麼提出糾正的監委之一張武修怎麼不好好調查母校陽明大學校長遴選的程序公正性？

文章說，蔡政府為了「拔管」，五院已出動四院，歹戲拖棚，荒腔走板，連演技台詞都造詣甚差；另一監委高涌誠曾回嗆台大「不應敬酒不吃吃罰酒」，以流氓式的恐嚇之語對一頂尖大學叫囂訓斥，這不啻突顯蔡總統所提監委的素質格調，更是對大學學術尊嚴的羞辱！如今以此糾正內容呈現，更令國人對監委的江河日下、自甘墮落深感悲哀！

(旺報 )