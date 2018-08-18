水保局台中分局協助推廣「好好食飯」理念

2018年08月18日 03:25 工商 曾麗芳

「好好食飯」有「三好」，其中一好指的是「好的食材」，強調地產地銷。（圖／曾麗芳）

由在地年輕團隊組成的「返青富民聯盟」，推廣「好好食飯」理念。 （圖／曾麗芳）

「好好食飯」強調地產地銷，新鮮直送，希望用餐者好好認識口中的食物。 （圖／曾麗芳）

「好的食材」強調地產地銷，新鮮直送。 （圖／曾麗芳）

您有多久沒有好好吃頓飯了？現代人工作壓力大，三餐不定時，甚至忽略了用餐時應該坐下來細細品嘗、好好吃一頓飯。因此，農委會水保局台中分局所輔導的「返青富民聯盟」推出「好好食飯」品牌，利用中苗在地好的食材，以及好山、好水舒適的戶外用餐環境，吸引民眾呼朋引伴，一同享受美景、美食。

「返青富民聯盟」發言人張書榕表示，「好好食飯」是客家話「好好吃飯」的意思，返青富民聯盟推出「好好食飯」有「三好」，一是「好的食材」，強調地產地銷，新鮮直送，希望用餐者好好認識口中的食物，也認識種植它的農夫；二是「好的環境」，因為最好的環境在農村，農村之美非金錢可以衡量，若非農夫對土地的愛惜，就沒有腳下的淨土；最後是「好的關係」，讓大家在大自然包圍的美景中，好好的跟身邊的人聊聊天，好好的品嚐食物的滋味，享受單純的幸福。

水土保持局台中分局長簡俊發表示，這樣的「三好」理念與水土保持局長年推動農村社區發展的理念相同，因此非常支持在地年輕團隊的行動，希望透過媒體與部落客的行銷能力，協助推廣「好好食飯」。

張書榕表示，「好好食飯」是「返青富民聯盟」繼「甜點製才所」之後，旗下第2個自創品牌，目前已陸續在中苗地區舉辦多場戶外餐桌服務，獲得廣大的迴響與好評，未來也會持續探詢中苗地區好的環境，持續主辦戶外餐桌活動，歡迎有興趣的朋友關注「好好食飯」FB報名參加；另外，若想要「好好食飯」到民眾指定的地點舉辦戶外餐會，也可與該聯盟洽詢。

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