少女直播「找到我跟誰走」 衰男搶頭香挨告性侵

2018年08月18日 02:19 中時電子報 吳家詮

北部地區一名年僅16歲的網路直播主，在台中的速食店開直播，聲稱「誰先找到我，就可以將我帶走」，這時有名男子聞訊，從台北開車殺進速食店搶得「頭香」，將這名少女帶回家中，直播主說話算數，來到男子住處，就主動脫光衣服，抱著「頭香男」又親又吮，兩人度過了激情的夜晚。未料，事後這名少女「翻臉」，指控頭香得主趁他服用憂鬱藥物意識不清時，將她脫去衣褲強制性侵。

這名女直播主指控說，這名開車下台中搶得頭香找到他的男子，稱說他趕著出門「槍頭香」，好像家中火沒關、而且養的貓也還沒餵，沒餵，所以才會跟著他回家，未料她在跟貓玩時，被告男卻突然從後偷襲「公主抱」，還說會愛她一輩子等等，接著就脫去他的衣服，摸胸、搓奶，最後用手指侵入私密處。

不過對女直播主的指控，「頭香男」完全否認，據「三立新聞網」報導，該男子告訴檢警，他是透過路直播軟體「SKOUT」認識小婉，2人曾私下見面過一次，更曾送過她手機當禮物，當天是看到她開直播表示，打了鎮定劑剛從醫院出來，如果誰先找到她，她就跟誰走，頭香男說，他看到之後，認為不妥便在直播中回覆「欠罵」，沒想到該女便立即私訊他「我離家出走，可以收留我嗎？」所以他才開車南下台中找她，將她帶回住處。

庭訊時，被告說，該少女一進到屋內便主動親他，還自己脫光衣物只剩內褲，對他表示「我要對你做不好的事」，顏男承認有摟抱及撫摸她胸部，而對方不但發出呻吟聲，還主動將他撲倒，但他及時反應過來兩人不能發生關係，若她想要，可以幫忙，才會伸手去摸她下體，卻發現小婉月事來，就立即停手。

針對被告的供詞，檢察官再詢問女直播主，少女卻又改口表示已經忘記當天所發生經過，更忘記當時是否有經期。檢方認為，原告少女前後供詞不一，而且她即使已服用抗憂鬱藥物，還能在直播中與網友互動，且在被告住處玩貓，認定她意識尚未達不能抗拒的狀態，加上僅有她單方指控該男乘機性交，認定罪證不足，因此予以該男不起訴處分。

(中時電子報)