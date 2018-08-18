貝里斯國會演說 蔡英文：「有些國家」想破壞台貝關係

蔡英文總統當地時間17日上午赴貝里斯國會發表演說。（陳建瑜攝）

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蔡英文總統當地時間17日上午赴貝里斯國會發表演說。蔡總統指出，台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法。當然，「有些國家顯然會試圖破壞這段關係」。他們以為透過空洞的承諾就能動搖我們兩國三十年來建立的真摯友誼。貝里斯有句俗諺說，在眾多的事物中，「加了糖不一定就會甜」。

繼2009年時任總統馬英九，蔡總統今在貝里斯國會發表演說，此前她正式拜訪貝里斯總督楊可為及總理巴洛。她與貝里斯參議長鄭經緯及眾議長塔羅拉晤談後，由貝里斯總統巴洛親自開場致詞歡迎，蔡總統發表國會演說，最後由貝京市長Khalid Belisle贈送首都市鑰。

就教育合作，蔡總統致詞時指出，台灣日前已宣布將提供520個培訓名額給所有友邦優秀年輕人，其中也希望有更多的貝里斯年輕人可以來到台灣接受培訓。至於無法到台灣的年輕人，台灣也將和貝里斯技職教育暨訓練學校合作，改善其教學設施及當地的訓練計畫品質。

就產業合作部分，蔡總統強調，台灣願意尋找增加投資貝里斯的農、工業和基礎建設的機會。台灣非常願意分享在這方面的豐富且成功的經驗。其他包含經濟、觀光的面向的投資，都會持續透過公私部門強化雙方的交流合作。

面對台灣在國際環境遭到打壓，蔡總統說，感謝貝里斯在國際場合中，一直聲援台灣兩千三百萬人民參加相關國際組織與活動的權利。兩國齊心推動共享的自由和民主價值。

最後結論，蔡總統強調，台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法。這段友誼29年來造就無數成果，嘉惠兩國人民。

蔡總統指出，從學生到農民、史學家到工程師、技師到科學家，台灣深入貝里斯社會各個階層。這段友誼建構在兩國人民、政府、機構和企業之間實質的合作關係上。有了各位的支持，雙方關係在未來數十年會持續茁壯。

蔡總統說，當然，有些國家顯然會試圖破壞這段關係。他們以為透過空洞的承諾就能動搖我們兩國三十年來建立的真摯友誼。貝里斯有句俗諺說，在眾多的事物中，加了糖不一定就會甜 （No ebery ting weh gat sugah sweet）。她知道這句話是真的，因為她從總督閣下38年前的著作中讀到它。

(中時 )

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