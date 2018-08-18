台北》小英集結強將搶救 吳子嘉預估姚文智2個月後民調驚人！

2018年08月18日 04:08 中時電子報 黃麗蓉

民進黨台北市長參選人姚文智選情低迷，民進黨主席蔡英文集結強將，加入救火行列。不過姚文智真的能母雞帶小雞？媒體人吳子嘉在政論節目上酸，姚文智根本不是雞，還是病雞。即使小英文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多等人出馬，也救不了他和議員的選情，他甚至預估姚文智2個月後的「驚人」民調，竟是個位數！

吳子嘉指出，姚文智唯一的影響，就是他會把民進黨害得多慘，姚文智的問題也不在小雞，小雞現在根本怕他，所以小雞和母雞沒有關係，他甚至酸姚文智根本不是雞，甚至是帶病的雞，是傳染病的帶原者。

他表示，小英請民進黨不分區立委認養搶救姚文智選情，郭正亮幫忙搞戰略，邱泰源也幫他介紹不同的社團，小英已介入了北市選舉，但憂心僅止於精神上的鼓舞，無濟於事。小英只是擔心病雞或禽流感不要變成重度禽流感，她有一個很重要的概念，就是不要去搞極端深綠，搞極端深綠會害到全省選情，也就是說要損害控管，但還是沒有救到議員選情。

吳子嘉點出，議員選戰還是會回到基本面，柯黑和柯粉對決，選民就會有選擇的問題，像是市長投柯文哲、議員投給高嘉瑜，這個很順；現在若變成市長投柯文哲、議員投王世堅，這個就很怪，不可能發生。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《年代向錢看》指出，姚文智若民調只剩5%或10%，僧多粥少，分到的票就會很少，因此他預估柯黑只有第一名會當選，柯黑第2名就危險了，柯黑第3名就掛了，因此議員救不了，不過卻救到蔡英文，現在蔡英文的名字冒出來了。至於姚人多、郭文彬等人搶救姚文智的結果如何？他過2個月會做民調，預估姚文智會是個位數！

(中時電子報)