8月18日三報頭版要聞

2018年08月18日 07:19 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

現任財團法人中衛發展中心董事長謝明達，被控在20年前擔任台北市議員時收賄220萬元，利用質詢及調閱資料手段向捷運局施壓喬人事，一審到高院更三審共15名法官都判他有罪，還曾經重判10年2月，但最高法院未經公開審理、辯論，以沒有對價關係為由，自為判決，逆轉改判謝無罪定讞。

就算面對兩韓聯軍啦啦隊全程敲鑼打鼓的噪音干擾，中華女籃仍在雅加達巨港的亞運預賽，嘗到最渴望擊敗兩韓聯軍的滋味，套句攻下全隊最高21分的彭詩晴的話，「這場比賽我們一定要贏，因為我們真的很想嘗到擊倒韓國滋味！」

美國防部公布最新中國軍力報告，強調大陸軍力擴張，聲稱做好武統準備。對此，學者表示，美國文化傳統上須製造假想敵，才能有明確戰略發展目標，如今大陸強盛，自然就沿用過去冷戰思維，把大陸當假想敵。

◎工商時報

時序即將進入8月底，投信季底作帳行情將逐步進入高峰，亞泥、台泥、中鴻等15檔個股上半年獲利報喜，投信近期不畏大盤震盪持續加碼，可望成為投信衝刺9月作帳行情的布局重點，後市可期。

中美貿易戰升級促使人民幣自6月中旬後急貶，貶幅之大已引起美方不滿。美媒披露，新一輪中美貿易談判將在22日登場，匯率成重要議題，美方將在談判中向中國施壓，要求人民幣兌美元回升到貿易戰前6.2～6.3的水準。

財長蘇建榮昨（17）日指出，「稅改2.0」的《所得稅法》修正草案預計在今年9月底或10月初送行政院審查，包括「名模條款」薪資所得採20萬定額或列舉扣除二選一，綜所稅扣除額項目，確定增列長照（費用）扣除額，至金管會期待的TISA（台版個人儲蓄帳戶）2.4萬列舉扣除額，財政部暫不列入，預計今年底通過、明年1月上路。

◎旺報

20世紀90年代初，東歐發生巨變，蘇聯解體，面對國際局勢丕變，西方國家對北京採取一系列圍堵制裁措施，當時大陸領導人鄧小平提出「韜光養晦」的外交戰略，強調處理國際事務必須「冷靜、冷靜、再冷靜」。而這一關鍵方針，既讓大陸突破西方圍堵，更奠定北京逐步站穩國際舞台的基礎。

大陸外交戰略隨著時代環境與領導人意志而轉變，毛澤東時代的外交戰略是「反霸權鬥爭」，他提出「三個世界」，將階級鬥爭搬到國際舞台，並成為第三世界的精神領袖；鄧小平則提出「韜光養晦」，維持國際局勢和平穩定，以專注於內部經濟建設；到了習近平時代，成為世界第二大經濟體的大陸已壓制不住外部需求與內部呼聲，外交戰略轉向主動「有所作為」，要為世界貢獻「中國方案」。

中美危機當前，大陸如何看待美國打壓中國、及背後的脈絡為何？多位大陸國關專家認為，從6月下旬外事工作會議、大陸國家主席習近平赴甲午海戰故地劉公島、連習會，及中央財經會議，這四件事，清楚指出大陸對於美國壓制的看法，幾乎等於當年甲午戰爭讓所謂大清帝國醒來，但中國不再重蹈覆轍，將自省後正面迎擊美國的遏制。

(中時電子報)