他到「一樓一鳳」鬆一下上錯床 作到一半被打槍還…

2018年08月18日 08:18 中時電子報 張國欽

台北市一名30多歲男子酒後想要「鬆一下」，於是連絡皮條客替他找應召女性交易，當他依照約定到「一樓一鳯」公寓時，敲了所有的門都沒有人開門，此時該應召站旗下1名來台賣淫的泰女，恰好也住在該棟公寓同層樓，當她聽到門外有聲音，以為外面發生了什麼事情開門查看，此時男子見到有人開門，以為就是應召站安排的應召女，於是衝進去先從皮夾掏出錢給對方，然後要對方幫他服務，但泰女做到一半嫌對方喝醉不想接客，雙方起了爭執，還大喊「強姦」，並提出加重強制性交告訴。

男子到案後辯稱，當天他透過應召站安排到泰女住處，見對方一開門就先給4000元，隨後脫衣洗澡接受性服務，過程中突然接到應召站的訊息，說他喝醉泰妹不願接客，氣的揚言要報警，不料泰女竟然打電話撂人，不久就有一群小弟衝上樓，嚇得他連內褲、襪子都沒穿就衝下樓。

檢察官調閱這名泰籍女子的手機通聯記錄，確認這名泰籍女子真的不是當天應召站安排與男子性交易的對象，是男子走錯房間，且附近住戶當時幾乎沒有聽見激烈爭吵，加上泰女的驗傷報告沒有任何傷勢，顯然與女子的控訴不符。

檢察官調查後認為，雖然男子進錯房間，且與泰女發生了性關係，但沒有任何證據可以證明男子有違背對方的意願，因此處分不起訴。

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(中時電子報)