連6震！南投埔里9：01再發生4.1地震 震度達3級

2018年08月18日 08:22 中時電子報 徐秀娥 、 林毅 、 楊馨

影片取自：中天新聞

（9：10 更新）地牛翻身連6震!今早08:15南投發生規模5有感地震，震央在南投縣政府東偏北34.6公里，地震深度為17.5公里，震度4級，台中民眾感受劇烈搖晃。相隔1秒同震央又發生3.1地震，隔46分再發生4.1地震，震度達3級，今早此3起地震均未傳出災情。高鐵表示，目前全線營運正常。

地震測報中心說，目前還無法確定今天規模5的地震是否為主震，後續會密切注意是否還有更大地震發生。

根據氣象局資料，9：01最新發生的4.1地震，震央也在南投埔里，深度為17公里，南投台中震度達3級，花蓮彰化2級。今早8:15規模5的有感地震，各地震度則為南投、台中4級，苗栗、嘉義、雲林、花蓮3級，宜蓮、新竹、澎湖台東2級。

氣象局地震資料顯示，今早此3起地震與昨晚6時9分規模4.8地震的震央相同或極為接近，以及6時14分4.1地震、7時30分3.6地震，皆位於南投埔里。

由於規模5地震發生在周末大早，不少民眾都是在睡夢中被嚇醒，就有網友在PTT八卦版表示，自己躺在床上都感受到劇烈搖晃，當場嚇得跳起來，其中台中南投網友感受最深：「員林超有感…」、「台中超大」、「又大又久，好可怕」、「整個玻璃都在晃」，但不少人也紛紛表示北部也很有感：「南港這裡也很晃」、「桃園住10樓晃很大」、「台北人覺得被晃暈」。

(中時電子報)