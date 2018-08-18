85度C事件 小英表態：中國的政治打壓　讓咖啡走了味

2018年08月18日 08:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文「同慶之旅」出訪中南美洲友邦，在過境美國洛杉磯時，順道拜訪當地85度C門市，未料卻遭中國網友砲轟是台獨企業，並揚言抵制。對此，蔡英文在貝里斯與隨團的記者茶敘上，對於只是買一杯咖啡，沒想到引來中國的政治打壓感到遺憾，但台灣人不會在壓力底下屈服和低頭。也指出台灣現在不是相互指責，而是要團結起來堅持台灣的民主自由。

蔡英文表示，只是買一杯咖啡，沒想到引來中國的政治打壓，讓咖啡多多少少走了味。那台灣的企業被迫做政治表態，而且用的兩面不討好，這樣的發展是不健康，對兩岸關係也沒有幫助。在歷經殖民和威權統治之後，台灣一步一步走出來的民主跟自由是台灣最驕傲的事情，也可以看出台灣的韌性。也就是因為這樣的韌性，台灣人不會在壓力底下屈服和低頭。85度C事件令人感到遺憾，但遺憾之餘，台灣現在要面對的態度，不是相互指責，而是要團結起來堅持台灣的民主自由，這才是應該要面對的態度。

茶敘會上記者發問時，有記者再針對85度C事件問到，中國近來不止針對85度C，還有其他企業和藝人也被迫表態進行分化和拉攏的動作，將來不會只有一個85度C，還會有其他企業和個人也會受到影響，這不是一個相互指責過程，而是一個團結的開始，那台灣內部是不是也不該用「政治標籤」來做「政治區隔」。蔡英文表示，不能應該因為中國的打壓，台灣內部就發生分歧或是相互指責，這是最不好的結果，事實上，面臨打壓，台灣要更團結，要更堅定民主自由的信念。

追根究柢，問題的來源還是中國，如果中國要成為受人尊敬的大國，就必須創造區域間的良性互動並累積互信，小動作和打壓都不是負責任國家該做的事情。中國領導人應該要用領導人高度來看這個問題，要有這樣的企圖心。

還有記者問到面對企業遭到中國打壓時，台灣除了喊話，是否還有其他做法時，蔡英文回應重點是認知問題，當企業受到打壓時，我們要鼓勵。壓力是一時，不會永遠存在。蔡英文更舉出法律有個觀念，如果做一件事，是在壓力和威脅下所做，那就不具有法律效應。

(中時電子報)