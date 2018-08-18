85度C事件打壓 蔡總統：盼中國走向令人尊重大國

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蔡英文總統當地時間17日下午在貝里斯舉行媒體茶敘。對於85度C及近期打壓事件，蔡總統指出，或許這些看到的打壓是官僚系統的制式反應，或者以此當作解決內部問題的手段，但是她也期待（中國）從領導人的高度來看這個問題，非常期待中國最後走向令人尊重的大國或區域的正面力量。

對於85度C事件發生，蔡總統指出，起因是85度C這家店剛好在洛杉磯所住的旅館附近，她覺得台灣人的咖啡店可以開到美國，如此的業績跟規模很難能可貴，加上她也想結束一段行程後，喝一杯咖啡，就跑進去看一看裡面的情況。

蔡總統說，很遺憾的是，只是買一杯咖啡，就是引來這麼多政治的打壓，「讓咖啡多多少少走了味」，台灣企業被迫做政治表態，而且弄得兩面不討好，「這樣的發展不健康」，老實講，「對兩岸關係也沒什麼幫助」。

蔡總統強調，85度C事件讓她覺得很遺憾，但是遺憾之餘，要面對的態度不是相互指責，要面對的態度是更團結起來，為台灣的民主自由堅持，這才是面對的態度。

對於近來中國大陸的打壓，蔡總統指出，追根究底，問題還是在中國大陸；中國在此階段很希望自己成為一個受人尊敬或尊重的大國，也希望中國可以變成一位區域發展正面力量，若中國想做到這樣的話，那就必須創造在區域間，包括在兩岸上，以更多的良性互動，來累積更多的互信。

蔡總統強調，以現在看到的各式打壓，甚至有些小動作，都不是一個在區域間負責任的國家應該要做的事情，更何況對自我的角色認定，希望成為區域領導的正面力量，或一個受人尊敬國家的話，相信中國要好好想一想，他們現在做的是不是跟他的目的背道而馳。

蔡總統說，或許這些打壓，是官僚系統的制式反應，或者把他當作解決內部問題的手段，但是她也期待從領導人的高度來看這個問題，也非常期待中國最後走向令人尊重的大國，或區域的正面力量。

蔡總統表示，她相信中國領導人有這樣企圖心，若有這樣的企圖心，現在看到這些打壓手段，確實跟他們（中國）想要看到自己在區域角色是有相衝突的，她相信他們（中國）政治領導人有這樣的了解跟視野。

(中時 )

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