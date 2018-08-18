美軍T-38教練機墜毀 飛行員平安彈射獲救

2018年08月18日 08:47 中時電子報 李靖棠

據空軍時報（Air Force Times）報導，一架隸屬於美國奧克拉荷馬州萬斯基地（Vance Air Force Base）的T-38教練機（T-38C Talon II），於當地時間週五下午一點，在執行訓練任務時、墜毀於基地以西70英哩外之處；機身嚴重毀損，所幸飛行員即時彈跳逃生躲過一劫。

中華民國空軍(ROCAF) T-38教練機 (1996)

萬斯基地隨即發出聲明稿表示，「在事故發生的當下，該機正在進行訓練，機上僅有一名飛行員登機，而該飛行員也在墜毀前成功彈射逃生，雖有受傷但無生命危險，已送往週邊醫院進行觀察與診治。」目前美軍已展開調查、要確認此起事故，究竟是人為造成或機械故障所致。

美軍現役教練機之一：T-38鷹爪式。（圖/美國空軍）

由諾普（Northrop Corporation）研發製造、取代前一代T-33教練機（Lockheed T-33 Shooting Star）的T-38教練機，屬於雙座超音速教練機，於1959年首飛成功、1961年交付給美國空軍。直到1972年停產為止，一共生產1187架教練機，並成為F-5戰鬥機（Northrop F-5）原型樣式。最高極速為1,310公里、最大飛行航程距離為1,759公里、飛控系統相當安全可靠，飛航至今的保持最好安全紀錄。

除了美軍外，中華民國空軍也是T-38教練機的用戶之一。首次取得T-38教練機，是1972年在越戰（Vietnam War）期間，向南越政府提供48架F-5A戰機後，由美軍給予28架T-38高級教練機作為「補償」；之後我方空軍在1995年以訓練飛行員為由，向美國租借的40架T38教練機，並透過水路運抵花蓮駐守，現已歸還美方。只可惜，T-38教練機在台海上空也發生3次意外，造成8名飛行員殉職的悲劇。

事實上，這不是T-38教練機今年首次墜毀，5月份密西西比州（Mississippi）哥倫布基地進行飛行訓練時，也同樣發生一架教練機墜毀的憾事，與今日相同、不幸中的大幸市，機上兩名飛行員全成功彈跳逃生。也讓外界好奇，難道T-38教練機要成為繼F-35A（F-35 Lightning II）、F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet）駕駛艙缺氧未解後，下一個出現謎樣問題的美軍機型嗎？

(中時電子報)