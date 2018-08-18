43款燕麥驚傳含致癌除草劑 美環保組織：2大廠上榜

2018年08月18日 09:00 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

養生風氣正夯，不少人也都喜歡選擇燕麥當早餐。美國環保組織環境工作小組EWG(Environmental Working Group)最近挑選了45種燕麥送化驗，化驗後竟發現其中43種含有除草劑「年年春」的主化學物質草甘膦(glyphosate)，其中3分之2含量超出兒童攝取的安全份量。意外的是，知名的桂格燕麥與家樂氏也出現在榜單中，且化學物含量最高。對此兩大廠商也分別發表聲明，強調產品合乎安全標準。

EWG表示，兒童對草甘膦安全攝取量應在160ppb以下，但桂格燕麥其中兩款產品檢驗後，草甘膦含量都超過1000ppb，另外兩款「恐龍蛋即食燕麥」與「鋼切燕麥粒」含量也達到500ppb。

世界衛生組織下屬機構國際癌症研究機構3年前已將草甘膦列入「強烈懷疑的人類致癌物」；另根據美國環保署技術文件，顯示長期暴露於超過容許濃度的草甘膦可能導致腎臟和生殖系統損壞。

過往也曾有案例，美國農藥大廠孟山都因沒影警告民眾使用自家出產的「年年春」除草劑恐有致癌風險，結果一名學校園丁因此罹患淋巴癌，一狀告上法院，法院最終也裁定該名園丁可活得88億元台幣的賠償金。

至於台灣有無進口相同批號的產品，食藥署目前正在清查中。

(中時電子報)