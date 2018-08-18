台中高鐵特區新建案 露營車都能開進車庫

2018年08月18日 10:42 中時 盧金足

你家的停車位有多大？我家的車庫連大型露營車都可以輕鬆停進來！現代人喜迎向大自然，也掀起露營風，開富力建設在台中高鐵特定區新推出「FREE HOUSE」建案，規畫戶戶4個車位，而且有別於一般別墅設計，導入「SUV移動式自在生活」，車庫挑高3.8米，可停放大型露營車，讓露營車有專屬停車空間，也能化身1房1廳的居住空間，享受在城市露營的樂趣。

台中烏日高鐵特定區坐擁三鐵共構、國道1號、國道3號、台74線三條快速道路的生活圈，交通便利優勢，台中市長林佳龍也打造烏日為台中市三大副都心之一，近年來已吸引很多品牌建商插旗推案。

開富力建設繼「KEY HOUSE」住宅大樓圓滿完銷後，趁勝追擊推出「FREE HOUSE」電梯別墅，基地位處高鐵東區，緊鄰雙公園，步行5至10分鐘可達市府規畫的台中國際會展中心

、高鐵台中站，開車5分鐘可達台74線、國道1號、國道3號，具備雙公園、交通便利與房價增值性。

交通建設是都市之門，也是城市發展的指標，高鐵通車10年一日生活圈急速形成，烏日台中站每月進出人次超過90萬人次，即將邁向百萬大關，成為第二大站，以台中站為核心的高鐵特定區，是中部唯一擁有高鐵、台鐵、捷運綠線三鐵共構的生活圈。

興富發建設即看好高鐵特定區發展，斥資40.01億元，標下高鐵站旁7656坪，每坪單價超過52萬元，未來將規畫住宅、商場，顯見高鐵台中站周邊，投資團隊及建商視為台中未來房市的明日之星。

開務聯合建築師事務所龔瑞琦建築師說，「FREE HOUSE」戶戶面對公園、以環境共生，創造更美好環境為初衷，跳脫傳統制式別墅框架，以垂直綠化做建築生命體，創造電梯全齡宅無礙全視野，前院退縮11米、戶戶原生喬木5家樹。

此外，也在規畫精神凸顯建築與公園自然共生相互輝映，全棟無障礙空間，還設有電動車專屬充電，符合新時代智能環保生活潮流，採一戶一建照，住商合一讓建築實用性，附加多元效益。

「在家就可擁有隨時出發的私家露營車！」龔瑞琦表示，這不但是家的另一道休閒風景，載著全家人一起如西部牛仔探險，自在隨性，說走就走的國外生活，現在台灣也能，是全台首見的新生活方式。

開富力建設強調「原生創意、美好生活」，以身體力行透過創意、創新，打造最優質的建築，傳遞新的生活態度，讓住戶感受生命力，建築不只是生活空間，也凝聚全家人幸福的向心力。

(中時 )