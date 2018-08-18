亞運》奪金呼聲高的選手絕對不做一件事

2018年08月18日 09:21 中時 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

本屆亞運體操鞍馬項目奪金呼聲高的我國體操選手李智凱持續抓穩賽前訓練感覺，李智凱在奪標之前最重視飲食，不喝來路不明的水，而自己的水瓶絕對不會離開視線！

昨（17）日中華男子體操隊由總教練浜田貞雄、教練林育信帶隊前往體操練習場操演，林育信在地板墊子上幫李智凱「喬動作」，李智凱表示，自己稍微有點小狀況，動作變得有些輕浮，教練輔助他找回感覺。

李智凱正在調整最佳狀態，昨天在練習館把不穩定的動進行修飾，他覺得改善很多，今（18）日體操選手開放進入比賽場館展開最後階段的練習，李智凱認為，這是最重要的調整、而且一定要做好的訓練。

印尼雅加達亞運最讓李智凱不太習慣的是「派車」，每次出門都要事先申請，而不是表列的出車時刻表，他笑說，這是「客制化」訂做的意思。

由於中華隊已有選手在選手村吃壞肚子，李智凱特別叮嚀自己注意飲食，避免生食，他說，來到印尼更要注意每樣食物都要熟食，並且不喝來路不明的瓶裝水，自己的水瓶絕對不能離開視線，否則一不小心吃壞肚子，將會影響比賽表現。

1964年東京奧運「十項鐵人」楊傳廣在比賽前3天因不熟人士拜訪而順勢喝下一杯柳橙汁，結果身體出現不適，導致比賽完全走樣，無法拿到獎牌；而日本國家棒球出國比賽都會帶著廚師出行，主要也是避免吃出問題。

(中時 )