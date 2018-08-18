亞運》奪金呼聲高的選手絕對不做一件事

中華隊教練林育信正在調整李智凱的動作。（陳怡誠攝）

友善列印
中時
／雅加達報導

本屆亞運體操鞍馬項目奪金呼聲高的我國體操選手李智凱持續抓穩賽前訓練感覺，李智凱在奪標之前最重視飲食，不喝來路不明的水，而自己的水瓶絕對不會離開視線！

昨（17）日中華男子體操隊由總教練浜田貞雄、教練林育信帶隊前往體操練習場操演，林育信在地板墊子上幫李智凱「喬動作」，李智凱表示，自己稍微有點小狀況，動作變得有些輕浮，教練輔助他找回感覺。

李智凱正在調整最佳狀態，昨天在練習館把不穩定的動進行修飾，他覺得改善很多，今（18）日體操選手開放進入比賽場館展開最後階段的練習，李智凱認為，這是最重要的調整、而且一定要做好的訓練。

印尼雅加達亞運最讓李智凱不太習慣的是「派車」，每次出門都要事先申請，而不是表列的出車時刻表，他笑說，這是「客制化」訂做的意思。

由於中華隊已有選手在選手村吃壞肚子，李智凱特別叮嚀自己注意飲食，避免生食，他說，來到印尼更要注意每樣食物都要熟食，並且不喝來路不明的瓶裝水，自己的水瓶絕對不能離開視線，否則一不小心吃壞肚子，將會影響比賽表現。

1964年東京奧運「十項鐵人」楊傳廣在比賽前3天因不熟人士拜訪而順勢喝下一杯柳橙汁，結果身體出現不適，導致比賽完全走樣，無法拿到獎牌；而日本國家棒球出國比賽都會帶著廚師出行，主要也是避免吃出問題。

(中時 )

NBA》詹皇G1那一鍋 柯瑞仍難釋懷 亞運》太強！2026年名古屋亞運已…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。