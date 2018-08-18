基本工資雙漲 蔡總統：調幅適切 改善低薪

2018年08月18日 09:26 中時 陳建瑜

蔡英文總統當地時間17日下午在貝里斯舉行媒體茶敘。對於基本工資自明年起時薪、月薪雙漲，蔡總統表示，此次調漲是基於經濟好轉，應讓勞工分享經濟成長果實，讓台灣逐漸擺脫低薪。此次調幅適切，既能改善低薪，又不至於影響台灣的國際競爭力。

此次基本工資審議結果，月薪調漲新台幣1100元，到2萬3100元，時薪調漲10元，至150元，勞資雙方皆不滿意，總統表示，歷來基本工資協商結果，勞資雙方都不滿意，但勉強可以接受，此次也不例外。

蔡總統強調，此次調升是基於當前經濟好轉、有成長，應讓勞工分享經濟果實，讓台灣逐漸擺脫低薪處境，這是行政院處理低薪方案的重要作法之一，同時，調整薪資也必須考慮到總體經濟、企業競爭力，政府都有納入考量，認為此次調升幅度適切。

蔡總統說，此次基本工資調漲包含時薪，希望讓很多年輕打工族，薪資可以被適當調高。

蔡總統表示，青年低薪問題必須正視，基本工資調升有助於解決低薪，但不是唯一的方法，政府也從稅改著手，對中低收入者提供減稅、免稅方案，另一方面，也以幼兒照護方案，希望減輕年輕父母的幼兒養育負擔，同時，政府並加速建置社會住宅，尤其在都會區，為年輕人提供一個住得起、安全舒適的家。

(中時 )