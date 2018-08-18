圖輯》看完想立即跳槽 揭密以人為本的騰訊新企業總部

大陸軟體巨擘騰訊公司，在去年啟用新海濱大廈，成為深圳的新地標。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

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中時電子報

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的海峽記者特區行，記者團23日下午參訪位於深圳南山區科技園區的騰訊濱海大廈新總部。

導覽員示範使用騰訊自主開發的導引機器人小T。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）
由大廳通往電梯的閘門，相當有前衛感。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）
解說員介紹騰訊自主開發的臉部識別門禁管制系統，與iPhone X以光學辨識臉部輪廓不同，騰訊以辨識熱影像訊號進行識別。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

騰訊最知名的產品是行動通訊軟體「微信」，未使用微信的人，可能會認為微信只不過是大陸版的Line。然而實際上微信包含小程式（大陸稱小程序），其功能幾乎涵蓋整個日常生活，採訪團剛抵達深圳時，深圳市官員接見的五洲賓館內，就有宣傳以微信掃描QR code繳納停車費的立牌。而本報編輯這次採訪也首度接觸到微信小程式「遞名片」，可以直接在微信上交換、收藏電子名片，足見今日大陸E化的程度以及微信對大陸民眾日常生活帶來的巨大影響。

24樓的休閒區域一景。大陸軟體巨擘騰訊公司，在去年啟用新海濱大廈，成為深圳的新地標。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）
24樓是南北塔聯通，樓地板面積寬廣可在室內跑步。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）
「天天P圖」是騰訊開發，近期在大陸走紅的App。現在微信上分享的動態（稱朋友圈），經常可見使用天天P圖後的照片。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）

據公開資訊，濱海大廈總投資約18億元人民幣（約新臺幣80億），占地面積18,650平方公尺，相當於3座騰訊大廈，包括248公尺高50層樓的南塔大樓，194公尺高41層樓的北塔大樓和三條連接兩座塔樓並在內部設置共享配套設施的「連接層」。濱海大廈在去年11月27日揭幕，已有約七千餘人進駐，成為深圳的新地標。

圖為24樓往外的風景。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月23日）
此處24樓的通道可慢跑或走路，下方為健身器材區。（圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月23日）
圖為籃球場。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）

媒體參觀的是南塔，其中2層為會議室，35層為辦公室，3層為餐廳，3層為學習區，1層為辦事大廳，23至24樓為運動空間。濱海大廈24小時開放。而濱海大廈採用物聯網及人工智慧技術打造，使用由騰訊自行研發的臉部識別系統管制門禁，其原理是掃描額頭三角區域的熱影像訊號，亦可使用識別證感應。

下方為23樓的撞球、桌球區域。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）

前方可打桌球、後方可打羽球。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）

23至24層樓可謂「空中健身房」，運動區域內包含健身器材、桌球桌、羽球場、籃球場、撞球桌、攀岩，24樓是南北雙塔聯通，空間大到可以直接在內部練跑。

攀岩區超過兩層樓高。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）

對於媒體最好奇的軟體研發辦公室，騰訊並未對媒體開放。不過從彈性工作時間的規定，搭配一流的工作環境，充分展現出「以人為本」的經營理念，展現騰訊對成為中國大陸一流企業的企圖心。騰訊員工平均年齡約為32歲左右，這或許與深圳是這30年才發展起來的經濟特區的背景有關。此外據介紹，創辦人馬化騰為人沒有架子，公司內部都喊他「小馬哥」。

(中時電子報)

電梯的控制盤有如一臺智慧型手機。騰訊內部要開會也可以直接以微信預定會議室。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）
騰訊一樓大廳一景。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）
今年11月是騰訊20周年，圖中背景為騰訊App的20周年識別logo。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年8月18日）
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