台北》為何姚姚要聽多多話 網友下凡來解惑

2018年08月18日 09:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智選情每況愈下，連蔡英文總統都看不下去了，下令她的文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多，進駐姚團隊就近看管。而近來姚文智在姚人多的看管下，似乎正常許多。不過網友表示，這是因為姚文智還沒有登記，如果登記話，姚文智哪管姚人多呀，而且要登記參選需要「政黨推薦書」，沒有總統兼黨主席蔡英文用印，姚文智如何選？當然要聽姚人多的話。

網友於批踢踢表示，姚文智現在會聽話的原因，是因為不聽話，「政黨推薦書」可能會被開會撤回，而且「政黨推薦書」是需要黨主席用印的。因此，姚文智一定要聽姚人多的話，否則他的參選資格會直接被拔掉。但是等到的登記後，他一定會打出原形。姚人多是去做敗戰處理的，可是姚文智是真的很認真想選的。

而何謂政黨推薦書？記者查詢行政院官網的選舉制度簡介頁面，在其他公職人員候選人上註明「其他公職人員候選人有政黨推薦者（須附推薦書）或無政黨推薦者均以個人身分自由登記」。也就是說姚文智真的要登記為候選人，需要民進黨的政黨推薦書才行。

因此，批踢踢網友譏諷「我相信827之後有機會他會放飛自我的，他管不住自己的嘴」、「臉書重開一次不夠，姚有沒有重開兩次」、「管的住FB卻管不住人的概念」、「辯論沒講稿..就會破功了」。看來，網友非常不習慣現在的姚文智，懷念起以前的姚文智起來了。

(中時電子報)