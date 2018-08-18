素人當政正夯！ 繼川普後 諧星與球員亦成國家領袖

2018年08月18日 10:10 中時電子報 李靖棠

打從地產大亨川普（Donald Trump）、在打破美國與全世界的眼鏡入主白宮（White House）後，「素人從政」似乎已不再是特例。隨著思維和選舉方式改變，讓過去強調菁英政治的社會，似乎更在乎名氣、聲望和人脈等條件，讓許多如明星、運動選手或實業家，得以透過投票晉身為國家領袖之列。昨日歐亞兩個國家，同時選出了「素人」擔任總理、將治國的重責大任交給這名可信任的名人。

十個有關伊姆蘭汗的問題。

位於東南歐的斯洛維尼亞，今日議會以55票多數選出新總理，由年僅40歲、前諧星沙瑞克（Marjan Sarec）出任，成為該國史上最年輕的總理。而同時在南亞的巴基斯坦，在贏得關鍵國會大選後，前板球明星伊姆蘭汗（Imran Khan）獲得過半議員支持，當選為巴國新一任總理，擊敗對手、出身政治名門的夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）。

年僅40歲、前帥氣諧星沙瑞克，當選斯洛維尼亞史上最年輕的總理。（圖/路透社）

當選總理的沙瑞克，在斯洛維尼亞國內曾是一名橫跨電視、電影、廣播和戲劇的演員，以詼諧的特色讓人留下深刻印象。擁有該國名校盧布爾雅那大學（University of Ljubljana）學位的他，曾訪問過斯國多任總統，並在2010年地方大選時踏入政壇，以素人之姿挑戰北部卡姆尼克（Kamnik）市長職位，成功在二輪投票勝出、一當就是8年的時光。去年挑戰總統大選，以些微差異敗選；今年6月轉戰議會成功、讓他得以一舉成名。

1996年、年輕的伊姆蘭汗（圖右）與元配前妻英國名媛珍美瑪·歌斯密（圖左）在倫敦法院外。（圖/美聯社）

與沙瑞克「平凡」的從政之路不同，曾是巴基斯坦史上最成功的板球國家隊隊長、更被列入國際板球理事會名人堂（ICC Cricket Hall of Fame）的伊姆蘭·汗，他的當選、似乎也打破過往巴國由政治名門把持的局面。出身於拉合爾（Lahore）的普什圖人家族、父親是工程師，家境殷實的他、得以遠赴英國求學，並取得牛津大學基布爾學院（Keble College, Oxford）政治經濟學學位。從1971年開始為國家隊效力、在1982至92年間擔任隊長，直到1996年退役。

曾是巴基斯坦最知名的板球國家隊隊長、新當選總理的伊姆蘭汗。（圖/美聯社）

不過除了政治外，曾是運動巨星的伊姆蘭·汗、感情生活更為人津津樂道。元配是英國名媛珍美瑪·歌斯密（Jemima Marcelle Khan）結婚，兩人育有2名子女、卻因妻子有一半猶太人血統成為攻擊箭靶，不得不中止9年的婚姻；而2015年傳出與英國籍巴基斯坦裔記者萊罕姆·罕（Reham Khan）結婚，但這段婚姻卻僅有9個月、且分手時非常難堪；直到今年初，其領導的正義運動黨證實，他展開第三段婚姻、與靈性導師布希拉·瑪內卡（Bushra Maneka）結為連理。

成功「打破」名門望族壟斷政治的伊姆蘭汗（圖中央），未來又將面臨怎樣的挑戰？（圖/美聯社）

「素人」當政、雖然被大眾視為無包袱且能更靈活施政，但卻往往因期望過高，失望、挫敗與落空的可能也更大。曾一度面臨政府空轉危機的斯洛維尼亞，代表第二大黨上台的沙瑞克，能否扛住壓力大展身手，將是他最早的考驗之一；而對於夾帶高人氣登大位的伊姆蘭·汗，如何抵抗謝里夫及布托家族勢力、巴基斯坦軍方的「威脅」，以及北部塔利班（Taliban）抗爭，都將考驗著這位明星總理的魄力和手腕。

(中時電子報)