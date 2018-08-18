嘉義市木精靈偶劇演出小紅帽尋親，助偏鄉學童

2018年08月18日 10:43 中時 廖素慧

木精傀儡劇團演出精彩，動人心弦。（廖素慧攝）

熱愛歌唱及戲劇的退休老師曾維民，對傀儡戲難以忘情，他以嘉義樹木園為戲劇創作的場景，結合童話故事「小紅帽」，編寫出《小紅帽千里尋親記》的劇本，與嘉義縣復興國小共同推動傀儡戲偶表演，在嘉義市王田里集會所發表成果， 將至學校巡演

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曾維民畢業於美國舊金山音樂學院，熱愛歌唱、戲劇，退休1年多後也念念不忘，他運用前2年培育出來的戲劇團隊，重出江湖，到嘉義縣復興國小指導小朋友認識、操控偶戲。

曾維民創辦的木精靈傀儡劇團於104年度、105年度獲得嘉義市文化局補助，在王田社區演出《埃及王子》、《真假公主》2齣戲碼，獲得里長吳俊達支持，同時民眾回響熱烈。

曾維民說，此次的新劇《小紅帽尋親記》他先構思小紅帽千里尋親的大概劇情，再根據戲裡的各個角色特色設計10個造型戲偶、2隻恐龍戲偶，由偶戲團隊成員操偶，並把故事發生場景設定在「嘉義樹木園」。

運用樹木園的林木自然環境景觀，形塑侏儸紀恐龍世界，不同時空交錯、迥異的故事情節混搭，帶領觀眾與小紅帽進入侏儸紀尋找親人，有娛樂及溫馨的效果，同時為炎炎夏日帶來涼感藝術感受。

文化局長林青萍表示，此劇獲得今年嘉義市文化資源弱勢區域輔導推展計畫補助，將安排至學校巡演，讓學子見學傀儡偶戲的精妙。

(中時 )