拉攏深綠？柯文哲率局處長宣布打造黃信介紀念廣場

2018年08月18日 10:11 中時 張潼

台北市長柯文哲年底選舉遭藍綠夾擊，繼先前傳出積極跑基層挖藍營牆角，今他又率多位局處長一起宣布，將在花博公園圓山園區打造前民進黨黨主席黃信介紀念廣場；致詞時，柯文哲多次讚揚黃信介的台灣價值等重要事跡，更添「拉攏深綠選票」的意味。

今年8月20日是黃信介90歲冥誕，柯文哲今率副市長鄧家基、陳景峻、民政局長藍世聰、都發局長林洲民、產發局長林崇傑、大地處長黃立遠，12行政區長一起舉辦記者會，還邀請北市議會議長吳碧珠、紀念廣場倡議者黃煌雄、黃信介家屬與會，陣仗浩大。

柯文哲在致詞中數度提及黃信介對台灣民主的貢獻，以及他景仰黃信介之處，包括其推崇的台灣價值，且敵人少、甚少有紛爭等。會後受訪時柯被問到「台灣價值」，他說，每個人心中都有自己的台灣價值，所謂民主自由多元開放的意思就是說，接受這片土地上大家都可以去追求自己相信的東西，這就是台灣最大的價值。

媒體追問，是否也想像黃信介開啟朝野合作一樣，與其他政黨合作？柯文哲說，他作為急重症醫生出身，不管在加護病房或急診室，病人進來不會先問他是國民黨還是民進黨，這是他最大特色，與不同的人溝通沒有違和感。

至於是否贊同黃信介說「台獨只能做不能說」的立場？柯文哲笑而不答，僅說後面還有一句「統一只能說不能做」，但認同哪句「不要啦不要啦，每個人有每個人的想法。」

(中時 )