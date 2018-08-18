遇到魔神仔！6旬嬤詭騎20公里山區蒸發 師父：被「無形」牽走

台中北屯區66歲婦人李秀琴在10日晚間表示要出門聚餐，卻從此一去不復返，騎乘的機車卻在20公里外的山區發現 (圖／翻攝自臉書全國協尋專頁)

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中時電子報
PTT網友根據描述，推估出大約路線與距離，卻讓網友更毛，直呼正常長輩根本不會在大晚上這樣走 (圖／翻攝自PTT)

鬼門開了，難道真是魔神仔做的？台中市北屯區一名婦人李秀琴在本月10日晚間騎車外出後，從此一去不復返，家屬遍尋不找，卻在離家20公里外的新社山區發現了李婦外出騎乘的機車，但過了整整一周，始終無法找到失蹤的李婦，讓人害怕魔神仔是否真的出現。

66歲的李婦是北屯區東光里的鄰長之一，家屬表示，當晚李婦對他們說，要去參加自己里的鄰里長聚餐，便騎車出門，聚餐地點離家僅5分鐘，卻從此一去不復返，詢問之下才發現李婦根本沒去聚餐。當他們在遠在20公里的新社山區找到機車時，車子直直停在路中央，沒有任何擦撞、損傷，鑰匙也插在車上，證件也都還在，油量也沒有問題，但就是車主完全蒸發。

家屬表示李婦身高149公分，沒有失智症，視力聽力也都正常，警方搜索至今過了一個禮拜，始終沒有尋獲李婦，家人擔心跑去宮廟求助，師父表示是被「無形」拉走。

家屬心痛表示，從北屯到新社20公里中，要穿過大坑山區，大晚上的，加上這個路線跟距離，絕對不是一個長輩會沒事去走的道路，而且在新社也沒有親戚跟朋友，機車停放地點旁邊又是「夜總會」，直覺事情不單純，希望大家幫忙協尋。而東興警方每天也動員20名警力在周邊搜索，還出動空拍機在河床找人，依舊一無所獲。

PTT網友看到後也紛紛幫推高調，但也不少人覺得整件事情相當毛，直說感覺就是「魔神仔」所為，加上目前農曆7月鬼門開，更添增詭異氣氛。

(中時電子報)

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