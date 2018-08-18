空姐也大舉西進 廈航3年要聘足千名台籍人才

2018年08月18日 10:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

對岸搶台灣人才一波又一波，繼大學教授赴陸任職蔚為風潮，航空業也成為被鎖定的對象。廈門航空前(16)日有104名台籍空姐加入，這些生力軍平均不到24歲，全部具是大學及以上學歷。廈航表示，去年首批60名台籍空姐已全部上機服務，表現備受各方肯定。到2021年，廈航將 將聘足1000名台籍人才。

中評社報導，廈門航空去年召收60名台籍乘務員後，今年來台招聘空服員的動作，引爆近4000人報名，火紅程度更勝去年，經層層選拔有156人脫穎而出，首批104人已於日前報到。

廈航人力資源部副總經理黃海城表示，今年招收的台籍空服員均為女性，平均年齡不到24歲，全部具有大學及以上學歷，通過英語等級考試或有留學經歷的占95%以上。正式任職後，她們將接受3個月的培訓，預計12月開始上機服務。

廈門網報導，文化大學畢業的潘梁璇認為，台灣航空業目前已飽和，大陸更有前景和未來。台北商業大學在校生的李弈則表示，為了把握這次機會，選擇休學到廈門奮鬥，她說，廈門離台灣不遠，氣候、語言也很相近。

廈航負責人表示，廈航計畫年底再赴台招聘100名空服員。按照廈航「台籍青年就業千人計劃」，明年開廈航將赴台引才拓展至機務、營銷、訊息技術等專業崗位。至2021年底，累計引進的台籍人才將突破千人。

(中時電子報)