前白宮親信爆料 等川普卸任 梅蘭妮亞恐提離婚！

美國現任第一夫人梅蘭妮亞遭爆料，因與丈夫川普關係緊張、有意在卸任後提出離婚。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國《時人》雜誌（PEOPLE）報導，原任白宮（White House）通訊主任奧馬羅莎（Omarosa Newman）的「復仇計畫」逐漸發酵，無論該指控是否有證據，都能對她的前老闆川普（Donald Trump）造成不小的影響。最新的爆料指出，長時間與丈夫關係緊張的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），很可能在川普卸任總統後，選擇提出離婚！

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奧馬羅莎在她的新書《精神失常：川普白宮的知情者敘述》（Unhinged: An Insiders Account of the Trump White House）提到，兩人關係一直很不融洽、「但因擔心、知曉她如何取得美國公民身份的川普報復，我認為梅蘭妮亞正數着每一分鐘，直到川普總統任期屆滿，到時就可以與他離婚。」

川普（圖右）當上總統後，多次與夫人梅蘭妮亞（圖左）於公開場合出現矛盾。（圖/美聯社）

曾追隨川普長達10年之久，奧馬羅莎也隨川普一家入主白宮、一度深受川普信任的她，卻僅僅一年的時間，就在不愉快的情況下遭到解職。除了上述新書大爆料、以及登上各大電視台專訪，奧馬羅莎手中還握有大批從白宮內部側錄的錄音檔，都將成為川普政府執政以來、最大的一場夢靨。目前已有幕僚長凱利（John Kelly）、川普的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與二媳婦拉拉（Lara Trump）「中箭」，讓白宮上下與其家族成員各個人人自危。

曾是川普（圖左）多年親信、原白宮通訊主任奧馬羅莎（圖右），如今兩人卻成為仇敵。（圖/路透社）

現年44歲的奧馬羅莎，是名從脫口秀節目起家的非裔美國女性。出生於俄亥俄州、在州內的中部州立大學（Central State University）取得大眾傳播學位，後申請入名校哈佛大學（Howard University），取得碩士學位。年輕時的她，是民主黨的支持者之一，曾替前副總統高爾（Al Gore）工作、直到2004年加入真人秀節目《飛黃騰達》後，讓她成為川普身邊的「親信」之一，並在大選期間出任拉攏非裔族群的發言人，讓她取得了進入白宮那張門票。

不過，對於這項「離婚」的爆料，第一夫人的秘書格里莎罕（Stephanie Grisham）回應指出，當時任職於白宮內的奧馬羅莎，與梅蘭妮亞的交流互動甚少，她實在不知道，奧馬羅莎究竟從何得來的消息或傳聞，要這樣透過爆料來滿足自己私心、卻不顧他人被傷害的心情。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也抨擊該書，認為奧馬羅莎充斥滿滿地錯誤與謊言，也讓川普的白宮風暴再次上演。

(中時電子報)

文章來源：Omarosa Claims Melania Trump Can't Wait to Divorce the President: She's 'Counting Every Minute'

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