足感心！專業廚師隨行 維持亞運選手最佳狀態

隨行醫師與廚師合影，由左至右分別為長庚醫院骨科醫師周文毅，廚師吳信緯，長庚醫院復健科醫師林瀛洲。（長庚醫院提供）

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中時
林周義

印尼亞運今開幕，為助選手專心比賽，體育署今次特別安排專業廚師隨行，調製運動員專屬的飲食。長庚復健科醫師王思恒表示，營養會影響選手的體力及表現，在氣候炎熱的印尼，美味的飲食更有助選手開胃。

王思恒醫師表示，運動員的飲食需要精準調製。他們對蛋白質的需求比一般人高，平均每1公斤體重，就需要約1.5公克的蛋白質，像體重60公斤的運動員，每天就需攝取90公克的蛋白質。而有些運動項目則需求更高，舉重選手可能需攝取高達120公克的蛋白質。

此次隨行的廚師，是國家訓練中心御用大廚吳信緯，他受過專業烹調訓練，也曾任職於高雄85大樓知名餐廳。在國訓中心服務半年來，都受到選手與醫療團隊的好評。長庚醫院中醫部楊政道醫師表示：「阿緯師煮的菜兼具營養與美味，很適合選手。」

王思恒醫師也提到，富含蛋白質的魚、豆、蛋、肉，不僅對選手場上的表現有幫助，也有助於賽後的體力恢復。此外，他表示運動員需多攝取高品質碳水化合物，如糙米、根莖類、玉米、地瓜、水果等，不僅能提供能量、纖維，也含有礦物質。精緻加工食品則缺乏纖維、微量營養素和礦物質，對運動員來說較不理想。

對於體育署的特別安排，長庚醫院復健科醫師林瀛洲感到窩心。他表示，之前參加亞、奧運的時候，看到日本隊都會把廚師帶去照顧自己的選手，十分羨慕。他相信廚師和醫療團隊的聯手照顧，必能成為選手最堅強的後盾。

(中時 )

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