台南》驚爆！賴清德台南子弟兵陷婚外情竟周旋4女！

2018年08月18日 11:28 中時 程炳璋

前女助理Sasa驚爆自己成為黃偉展多名婚外情對象之一。（程炳璋翻攝）

黃偉展（後方男子）前助理Sasa身材火辣，是個單親媽媽，驚爆自己卻成為黃的小五，小三還曾為他墮胎。（程炳璋翻攝）

台南市中西區赤崁里里長黃偉展正以民進黨提名身分參選年底台南市議員，近日驚爆陷入婚外情風波，前貼身女助理Sasa爆料已婚的他感情複雜，不但「小3」為他墮胎，自己淪為小5成洩慾工具，批評操守有問題的他，不配被民進黨提名選議員。黃偉展18日凌晨坦承出軌，稱已取得妻子諒解，並未打算退選。

繼陸美祈詐領助理費之後，又一位行政院長賴清德子弟兵陷入醜聞，這次是捲入婚外情醜聞的中西區赤崁里長黃偉展，他曾是民進黨立委林俊憲助理，屬新潮流派系，一直以賴清德子弟兵自居，是民進黨今年選舉極力栽培的新生代。

黃偉展今年4月通過黨內初選，成為民進黨中西區議員提名人，街頭上還掛著與民進黨台南市長參選人黃偉哲合照看板，很多選民誤以為名字差1字的兩人是兄弟。

30歲的Sasa是個單親媽媽，靠著家教與翻譯工作養活兒子，去年11月看著街頭應徵廣告，加入黃偉展的競選團隊，身材火辣的她成為黃的貼身女助理，她爆料其實當時有男友，卻因為黃男整天的甜言蜜語攻勢，今年4月選擇與男友分手，暗暗與他發生婚外情，兩人常在跑攤過程，到汽車旅館偷情。

因財務出問題，黃偉展在初選後陸續資遣員工，他老婆7月發現老公出軌，趕走Sasa，Sasa原本希望兩人私下繼續交往，最近竟然出現另一位人妻「小3」向她爆料，與黃偉展同遊泰國、大陸，她才知道原來黃的感情複雜。

Sasa表示，黃偉展還有個前女友是「小4」，自己只是「小5」，盛怒之下，在臉書以「垃圾車」、「禽獸」等用詞斥黃偉展是個渣男，還曾積欠員工薪水多時，稱不惜以玉石俱焚的方式要撕開黃的假面具。

驚爆婚外情醜聞，黃偉展選舉之路堪慮，黨內還有不少人虎視眈眈等著取代他的民進黨提名資格，民進黨台南市黨部主委黃仙柱17日與他約談，他坦承與Sasa曾經出軌，並已取得妻子原諒，澄清過去積欠員工的薪資已還，他強調目前並未打算退選。

(中時 )