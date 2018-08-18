85度C看Made in Taiwan 黃暐瀚：大陸會逼改成Made in China(Taiwan)？

2018年08月18日 11:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

資深媒體人黃暐瀚表示，85度C所造成的寒蟬效應，不止是餐飲，包含了以後假設有做代工的，大陸是否有可能要求最後代工的，最後的出產地Made in Taiwan改成Made in China(Taiwan)？如果不改，大陸就不叫貨時，台灣該怎麼辦？(圖片取自Youtube)

總統蔡英文因過境美國洛杉磯，順道拜訪當地85度C門市，未料卻遭大陸網友砲轟是台獨企業，並揚言抵制。85度C火速滅火，強調支持九二共識。資深媒體人黃暐瀚表示，85度C所造成的寒蟬效應，不止是餐飲，包含了以後假設有做代工的，大陸是否有可能要求最後代工的，最後的出產地Made in Taiwan改成Made in China(Taiwan)？如果不改，大陸就不叫貨時，台灣該怎麼辦？

黃暐瀚於政論節目《年代向錢看》表示，每次遇到重大問題時，必須壯士斷腕的決斷，或是受到嚴重的傷，必須截肢才能活下來時，除了截肢之外別無他法。85度C現在就在面臨這種狀況。因為85度C正在面臨一場最嚴峻的生存戰爭，要救亡圖存，必須要活下來。85度C現面臨兩面不討好的局面，那只能選擇截肢，選擇大陸的市場存活下來。

而國台辦更指明表示，絕不允許一方面在大陸賺錢，一方面又支持台獨的企業。相同情形也發生在海霸王上，2016年海霸王似乎因為懷疑有蔡英文家族持股，遭質疑為綠色台商，海霸王被迫發表聲明，強調「兩岸同屬一中」。

85度C所造成的寒蟬效應，不止是餐飲，也假設包含了以後有做代工的產業，大陸是否有可能要求台灣企業在最後代工的，最後的出產地Made in Taiwan改成Made in China(Taiwan)？如果不改，大陸就不叫貨時，台灣該怎麼辦？未來，從台灣的餐飲到出貨跟代工，大陸都有可能用這樣的模式，因為市場就在大陸，而這是台灣必須面對的嚴肅問題。

(中時電子報)