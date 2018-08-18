桃竹苗老車齊聚 抗議空汙修法

2018年08月18日 11:24 中時 莊旻靜

來自桃竹苗地區200餘台老車，18日上午齊聚一堂，表達對3日上路的空汙法的不滿。（莊旻靜攝）

來自桃竹苗地區200餘台老車，18日上午齊聚一堂，表達對3日上路的空汙法的不滿。（莊旻靜攝）

來自桃竹苗地區200餘台老車，18日上午齊聚一堂，表達對3日上路的空汙法的不滿。（莊旻靜攝）

來自桃竹苗地區200餘台老車，18日上午齊聚一堂，表達對3日上路的空汙法的不滿。（莊旻靜攝）

老車司機們以行動劇，對棺材撒冥紙等方式，諷刺政府變相要求人民拿錢換新車。（莊旻靜攝）

新竹縣議員參選人陳信溢團隊，聲援這群老車司機不遺餘力。（莊旻靜攝）

立法委員、新竹縣長參選人林為洲（中）到場聲援這群老車司機，呼籲政府應有完善配套、加嚴管控固定汙染源。（莊旻靜攝）

來自桃竹苗地區200餘台老車，18日上午齊聚一堂，表達對3日上路的空汙法的不滿。（莊旻靜攝）

新竹縣環保局到場說明，並收下司機們的連署陳情書。（莊旻靜攝）

新修正的「空氣汙染防制法」3日上路，桃竹苗2、300名以車維生的司機們不滿影響車友權益，18日開著貨車、聯結車、拖吊車等各式車種在竹北市集結、遊行，表達對新法的抗議，立法委員、將以無黨籍參選新竹縣長的林為洲，以及新竹縣長參選人徐欣瑩團隊、縣議員參選人陳信溢團隊等到場關心。

「老汽機車無罪、反對強制淘汰」、「老車無罪、群魔亂舞、人民最苦」，發起人黎坤說，政府通過的「惡法」，直接影響到1、2、3期的車子以及廣大車友的權益，他質疑，環保署說不打烏賊車，卻用4期的標準檢驗1、2、3期的車輛，10年老車加嚴管制，禁入空氣品質維護區等，讓靠車維生的家庭直接受到影響。

參與活動的車友也指出，不少到場參加者，都是「靠一輛車養活一個家庭」，平常環保署、環保局稽查人員，以眼見為憑方式，叫柴油車司機做檢驗，但全台柴油車檢測站「不預約排不到」，但多數司機們周一到周五都工作，可能還隔周休，就要利用少的可憐的休假時間，預約、等待檢測時間，「全台檢測站都排隊排滿滿！」

林為洲表示，「如果有錢可以購買新車，誰願意開著老舊汽機車趴趴走？」，中央執行新法應有完整配套措施。他也指出，這些以車維生的行動汙染源，排放僅占空污不到3％，甚至比餐飲油煙11％低，更別提固定汙染源如火力發電廠、工廠占比超過7成，他認為政府應加嚴管控財團，別拿「心中最軟的那一塊」開刀，甚至大企業還可以買空汙「扣打」，「我們全力反對」。

新竹縣環保局空氣汙染防治科長蕭宏杰到場，代表接受陳情連署書，他也表示，環保署確實有母法授權訂定，不過在加嚴排放標準的部分，仍需等到中央研商，由環保署統一訂定，地方不會隨意加嚴。另外，蕭宏杰也表示，空氣品質維護區確實有授權地方，但仍需等環保署修訂細則，地方才會考慮要訂定哪些區域，新竹縣目前並未畫設空氣品質維護區，如果未來要畫設，也會找柴油車主研商，才會正式公告執行。

這場「車聚」原先預計僅有50車、50人參加，不過活動在網路上發酵，陳信溢團隊也開直播，聲援這群司機們，集結來自桃竹苗地區超過200輛各式汽、機車齊聚一堂，18日沿竹北市主要道路遊行，表達司機們的心聲與無奈。新竹縣議員參選人范光禮、竹北市民代表參選人宋品毅等人也到場關心。

(中時 )