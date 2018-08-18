《翻爆旺寵物》暑假最強檔 超Q萌寵陪你玩一夏

2018年08月18日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎療癒小魚 游來游去好逍遙

「看到魚游來游去心情就很好！」從事業務的李佳祈通常經過一整天戶外的奔騰，回到辦公室已經是下午4點鐘的事了，常常一坐下來就是忙到晚上8點，為了讓工作更添活力，先生送了她兩隻孔雀魚，照顧起來不費心力，療癒程度又完勝其他扭蛋擺設。

◎奔跑吧！寵物運動會登場

新北市動物保護防疫處在蘆洲蘆堤寵物公園，舉辦首場「毛寶貝動次動寵物運動會」，吸引5百位民眾攜帶愛犬參加，新北、台北等5縣市動保處也派出收容犬與會，現場秋田、牧羊、柯基、鬥牛、貴賓等各式犬隻應有盡有，堪稱另類狗狗博覽會，大家志在參加交流，拿獎已是其次，人寵都玩得不亦樂乎。

◎毛孩入鏡不受控 教你小撇步

許多民眾把毛小孩當成孩子在寵，時不時就要拍照，但一般毛小孩可不會乖乖對著鏡頭笑，該如何拍出好照片，擅長寵物攝影的王建龍說，可以利用毛孩喜歡的玩具吸引注意力，拍完照片適時給予獎勵，就能拍出好照片。

◎貓界卓別林 招財貓查理愛賣萌

流浪貓搖身一變成為人見人愛的招財貓！2歲多的米克斯貓咪「查理」個性溫和、喜愛親近人，每次見到主人洪曉涵，就忍不住撒嬌、賣萌，身兼服飾店招財工作的牠，見到客人上門還會立即化身為店員帶看商品，堪稱最佳招財貓。

◎卡娃伊！萌寵兼作模特犬

養寵物被視為有錢人的權利，但家庭經濟並不富裕的姬婕湄，卻因曾在寵物店打工愛上狗狗，進而決定選讀高職寵物經營科。如今她省吃儉用飼養1隻馬爾濟斯犬「MOMO」，不僅陪伴家人、療癒心情，還能作為實習課堂上的模特兒犬，提供精進寵物美容的技術，培養專長。

◎40多天情緣 鳥友全都錄

台東卑南遺址文化公園樟樹上，1對五色鳥不畏日晒雨淋忙進忙出，幾位資深鳥友也風雨無阻，架起大砲望遠鏡頭，從親鳥鑿樹洞那天開始，到幼鳥振翅離巢結束，過程全都錄，鳥友說，40多天的情緣，在小五離巢那一刻，忍不住要為辛苦付出的鳥爸、鳥媽鼓掌。

(中時電子報)