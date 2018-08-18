7成青年曾被霸凌 「成績差」、「多元性別」原因居冠

2018年08月18日 12:11 中時 李宜秦

台少盟期望各縣市首長可以推動友善兒少、青年的權益，保障其能不再被歧視。 圖／李宜秦攝

8月12日是國際青年日，相關團體為更了解青年需求，透過網路發出並回收2100份有效問卷，有7成的青年表示在成長過程中曾遭歧視，原因以「學業表現」與「性頃向」兩項為最多，相關團體批評，政府的放任正在加劇歧視狀況。

根據台灣少年權益與福利促進聯盟所發出的問卷顯示，有7成的青年在成長過程中曾遭到歧視，尤其以12到15歲、國中階段的情況最為嚴重，其中被歧視的原因，「學業成績表現」佔了7成6，「性頃向及性別特質」佔了6成8。

台少盟表示，有學校以學生成績將座位分成「天堂區」與「地獄區」，地獄區甚至可能要坐到走廊聽課，最慘還會被「流放」到隔壁班罰寫。成績不佳的同學可能會被同學霸凌、被老師羞辱，甚至會被排擠、不能參加校外活動，最嚴重者可能還會被體罰。

人文教育文教基金會秘書陳志遠說，他常接到老師帶頭公審、辱罵兒童的案例，他舉例有一名小一的兒童因爬圍牆遭辱罵，其他同學竟在老師的帶領下說出「你想死去死一死」的誇張發言。

陳志遠說，還有一名小五的兒童，僅因在桌球隊內的走位不符合教練要求，竟被教練打到小腿瘀青，兒童母親不敢申訴，擔心申訴後兒子會遭學校不利對待，只好默默吞忍。

然而依據教育部人事處的統計顯示，近5年因教學不力因素被解雇的不適任老師人數僅有83人，甚至在11年內僅有2名教師因「體罰、不當管教」被解雇，多數都只被記2支小過。

台少盟表示，將近7成學生因特殊性頃向、多元性別身份遭到歧視，然而卻有地方議會通過「反對國中小課綱置入多元性別意識」，還有縣市長或議員候選人支持「教育部與各級學校不應對學生實施同志教育」，近日台中市地方議會聽證會上甚至還有人高喊「同志是違反大自然的髒東西」等歧視發言。

台少盟批評在《兒童權利公約》中，清楚規定「國家應發展相關性平教育，包括多元性頃向與性別特質的教學內容」，我國卻帶頭反對性平教育，甚至放任不適任教師，可說是助長兒少霸凌風氣。

(中時 )