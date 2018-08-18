蔣萬安陪楊鎮浯掃街 鄉親開心：「蔣經國的孫子來了！」

2018年08月18日 12:18 中時 李金生

立委蔣萬安（中）上午陪同楊鎮浯掃街拜票，沿途受到民眾熱烈觀迎。（李金生攝）

「蔣經國的孫子來了！」鄉親們好開心！（李金生攝）

立委蔣萬安（中）上午陪同楊鎮浯掃街拜票，民眾熱情歡迎。（李金生攝）

蔣萬安走過經國先生常來到的莒光路，民眾沿途熱情歡迎。（李金生攝）

金門鄉親感念經國先生，熱情歡迎蔣萬安的來到。（李金生攝）

蔣萬安跨海前進金門，替楊鎮浯（中）加油打氣，展現超人氣的親和力。（李金生攝）

金門縣長選舉進入城市戰，立委蔣萬安今（18）日上午陪同國民黨參選人楊鎮浯在人口最多的「兵家必爭之地」金城鎮掃街拜票，沿途受到商家和民眾熱烈歡迎，「凍蒜！」聲浪四起，展現讓金門藍天再現的如虹士氣。

蔣萬安在昨天下午跨海參加楊鎮浯的競選主題曲《Kinmen Together》發表會，並拜訪縣婦女會、新移民協會和出席鄉親座談會。今天一早又陪同楊鎮浯自浯島城隍廟出發，沿著莒光路下貞節牌坊、東門菜市場、代天府轉模範街到北鎮廟口。

蔣萬安現身人來人往的老街，民眾開心說道：「蔣經國的孫子來了！」爭相與他合影，尤其是女性鄉親更是不停攔截拍照。蔣萬安也展現超人氣的親和力，拍完照還要再「哈拉」幾句，短短2、300公尺的路程，走走停停花了2個多小時。

由於蔣故總統經國先生曾來過金門123次，莒光路、模範街和東門市場都是他常走的地方，鄉親看到蔣萬安來到，感覺都是「一家人」十分親切，還有老阿伯看著被人群包圍的蔣萬安，興奮說著：「我跟他阿公泡茶、開講過！」

蔣故總統經國生前還曾在模範街口吃過「廣東粥」，店家聽說他的孫子來到，趕緊帶著家人在店門口，等著要與他合影，場面十分溫馨！

楊鎮浯陣營把握造勢的好機會，沿途在蔣萬安賣力推介楊鎮浯為人正直、正派，是帶領金門走向正確的路，一個理想縣長好人才下，支持者也跟著不斷高喊「凍蒜！」激昂場面讓金門縣長選情一下加溫好幾度C。

蔣萬安也應楊鎮浯之邀，將在明年擔任金門最大廟會「農曆412迎城隍」活動代言人，與海內外金門鄉親一起為金門祈福。他在上午11時30分搭機返台，希望很快再與大家見面。

(中時 )