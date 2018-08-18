新北市全市除蚊日 中和總動員防治登革熱

新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，中和區公所總動員防治登革熱疫情。（葉書宏攝）

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新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，中和區公所總動員防治登革熱疫情。（葉書宏攝）
新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，中和區公所總動員防治登革熱疫情。（葉書宏攝）
新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，中和區公所總動員防治登革熱疫情。（葉書宏攝）
新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，中和區公所總動員防治登革熱疫情。（葉書宏攝）
新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，中和區公所總動員防治登革熱疫情。（葉書宏攝）

北部地區登革熱疫情升溫，新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，中和區公所結合衛生所、清潔隊、中和警分局義警、民防及93里里長、里民、環保志義工全區總動員進行登革熱防疫工作。

中和區公所上午8時30分舉行誓師活動，特別邀請衛生所護理師陳美余舉辦衛生教育宣導講習，將防疫觀念扎根於社區。

會中和區長柯慶忠率領中和區里長聯誼會長謝森儒、副會長及里長、環保志工們共同宣誓杜絕病媒蚊孳生的決心，副區長周慶珍、主任秘書粟杏英在清潔隊隊長及衛生所護理師陪同下共同步行前往區內廟美里巡查，進行積水容器孳生源清除工作，清潔隊同時執行水溝清疏、戶外孳生源噴消及積水容器清運。

柯慶忠表示，透過衛生教育宣導及號召社區民眾全區總動員，巡檢積水容器、倒掉容器內積水並倒置、清除不要容器及水溝、刷洗容器徹底去除蚊蟲卵，澈底落實「巡、倒、清、刷」，根本杜絕病媒蚊孳生，共創健康的家園。

(中時 )

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