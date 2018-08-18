美國年度「中國軍力報告」出爐 陸官方：純屬臆測、妄加評論

2018年08月18日 12:27 中時 楊家鑫

美國國防部日前發表2018年度「中國軍力報告」，稱大陸可能正訓練打擊美國目標、進行武統台灣準備等。大陸國防部回應稱，美方報告中的指責「純屬臆測」。對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉；大陸外交部則表示，報告罔顧事實，對大陸國防建設妄加評論，對中方維護領土主權和安全利益的正當行為說三道四。中方對此堅決反對。

針對美國國防部日前發表2018年度《中國軍事與安全發展態勢報告》，大陸國防部發言人吳謙昨深夜發文回應稱，該報告曲解中國戰略意圖，渲染所謂「中國軍事威脅」，妄議兩岸關係和台海形勢等。中國軍隊對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

文章稱，中國軍隊加強現代化建設，是為了維護國家的主權、安全和發展利益，維護世界的和平、穩定與繁榮。中國軍隊改革、武器裝備發展、網路空間防禦能力建設正當合理。美方報告中的指責純屬臆測。

文章強調，台灣是中國的一部分，這是鐵的事實。中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。美方打著「航行自由」的旗號，頻繁派艦機赴南海挑釁，製造緊張局勢，才是地區和平穩定的真正威脅。

大陸外交部發言人陸慷18日則表示，美方上述報告罔顧事實，對中國國防建設妄加評論，對中方維護領土主權和安全利益的正當行為說三道四。中方對此堅決反對。

陸慷強調，「我們敦促美方摒棄「冷戰」思維和零和博弈過時觀念，客觀、理性看待中國戰略意圖和國防建設，停止年復一年發表不負責任的報告，以實際行動維護中美兩國關係、兩軍關係穩定發展。」

(中時 )