美國年度「中國軍力報告」出爐 陸官方：純屬臆測、妄加評論

友善列印
中時

美國國防部日前發表2018年度「中國軍力報告」，稱大陸可能正訓練打擊美國目標、進行武統台灣準備等。大陸國防部回應稱，美方報告中的指責「純屬臆測」。對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉；大陸外交部則表示，報告罔顧事實，對大陸國防建設妄加評論，對中方維護領土主權和安全利益的正當行為說三道四。中方對此堅決反對。

針對美國國防部日前發表2018年度《中國軍事與安全發展態勢報告》，大陸國防部發言人吳謙昨深夜發文回應稱，該報告曲解中國戰略意圖，渲染所謂「中國軍事威脅」，妄議兩岸關係和台海形勢等。中國軍隊對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

文章稱，中國軍隊加強現代化建設，是為了維護國家的主權、安全和發展利益，維護世界的和平、穩定與繁榮。中國軍隊改革、武器裝備發展、網路空間防禦能力建設正當合理。美方報告中的指責純屬臆測。

文章強調，台灣是中國的一部分，這是鐵的事實。中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。美方打著「航行自由」的旗號，頻繁派艦機赴南海挑釁，製造緊張局勢，才是地區和平穩定的真正威脅。

大陸外交部發言人陸慷18日則表示，美方上述報告罔顧事實，對中國國防建設妄加評論，對中方維護領土主權和安全利益的正當行為說三道四。中方對此堅決反對。

陸慷強調，「我們敦促美方摒棄「冷戰」思維和零和博弈過時觀念，客觀、理性看待中國戰略意圖和國防建設，停止年復一年發表不負責任的報告，以實際行動維護中美兩國關係、兩軍關係穩定發展。」

(中時 )

圖輯》看完想立即跳槽 揭密以人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。