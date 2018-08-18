影》就是不讓球落地 小布萊德利美技接殺又來了

此役演出接殺美技的小布萊德利（右2）賽後與隊友擊掌慶祝勝利（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

經常展現守備美技的紅襪中外野手小布萊德利（Jackie Bradley Jr. ）今天在對上光芒的比賽中再度演出華麗的接殺守備，除了沒收的湯米芬姆(Tommy Pham)可能形成的長打，也大挫對手士氣，終場紅襪就以7比3獲勝。

光芒第1局就攻下3比2領先，3局上半1出局後，湯米芬姆把球擊向中外野，眼看球就要在全壘打牆邊落地，一直專注看著球的布萊德利一路狂奔追至全壘打牆前，接著他精準地跳起接住還在空中飛行的球，沒收可能形成的長打。

此後光芒分數板一路掛蛋，紅襪則是從第4局開始連續4個半局都攻下分數，雖沒有全壘打出現，但整場比賽擊出11支安打就包括6支長打，光芒則只有7支安打，其中有3支長打，最終紅襪就以7比3逆轉勝。

紅襪贏球後，收下本季第87勝，目前是全聯盟唯一1隊勝場數來到80場以上的球隊，勝率來到7成07，穩居美聯東區龍頭，排名第2的洋基與紅襪的勝差還有10.5場。

(中時電子報)

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