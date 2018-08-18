網路遭陸駭入 美媒：中情局30多人被抓

2018年08月18日 12:57 中時 楊家鑫

美國媒體去年5月曾爆料，美國中央情報局(CIA)在大陸各地諜報網於2010年至2012年間被瓦解，導致30多名情報人員被快速準確地找到，失敗原因不明。美國《外交政策》雜誌日前披露，原因就是通信網路遭大陸破解，導致中情局內部通信被獲取。

大陸觀察者網引述美國《外交政策》雜誌15日報導指出，5名現任和前任美國情報官員透露上述消息。這些官員稱，當時CIA用於和線人聯絡的通訊系統出了問題，那套系統是從CIA中東部門拷貝而來，直接用於大陸，但中東的網路安全環境與大陸不同。CIA低估了大陸的網路滲透能力。

報導稱，一名官員表示，「中國是擁有複雜反情報能力的國家之一」，而上述系統不是為這種環境設計的；一名匿名中情局官員則透露，當時美方官員認為，這一系統安全可靠，不可破解，「是不可能出問題的」。

報導指出，這一加密且「閱後即焚」的臨時通信系統本用於發展新下線，為預防對方是雙重間諜，該系統本應與CIA的主要通訊系統隔離，但一個「技術錯誤」使該系統與主系統保持相連。

報導稱，事後調查時，美國聯邦調查局和中情局發現這個漏洞可能存在，並且都進行了「模擬攻擊」，發現通過臨時系統訪問主系統是可行的。上述官員形容，兩個系統之間的「防火牆」被「搞砸了」。

報導指出，如果中方能夠通過上述臨時通信系統連接主系統，隨後的滲透工作就變得相對容易。美國官員表示，上述漏洞只存在了幾個月，但就在這段時間內中國就成功破門而入。

報導稱，美方目前仍不清楚中方是如何連上臨時系統的，相關的可能性有三個，一是可能是出現「內鬼」，直接向中方提供入口和中情局網路資訊；二是中方可能抓住中情局人員的某個疏漏，獲得機會使用了線人的電腦；三是系統本身還有漏洞。調查人員的結論是，上述原因可能「綜合作用」，導致最終出現問題。

(中時 )