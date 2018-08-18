女星穿比基尼大解放 與9年男友好事近了

2018年08月18日 12:41 中時 洪秀瑛

李又汝滿有料。（取自臉書）

李又汝求人緣。（民視提供）

李又汝（右起）、謝京穎、張家瑋。（民視提供）

民視八點檔《大時代》收視節節高升，網路上也掀起高度討論關注。演員群李又汝、張家瑋、謝京穎頂著高溫到霞海城隍廟求桃花、求人緣，希望能在35歲之前脫單，3人也分享感情狀態及擇偶條件，現場香客絡繹不絕，大家搶著跟演員合照，現場宛如粉絲見面會。

李又汝是黑澀會美眉出身、外號「檸檬」，近期在《大時代》演出富家千金，她在劇中服裝造型包緊緊，其實170公分的她，身材高挑、C罩杯滿有料。她第一次拜月老，發現不只求桃花還可以求人緣，很興奮，自爆拜完月老就想生小孩，看到民眾會拿喜餅拜月老，她則說下次想帶孩子的彌月蛋糕去。

29歲的李又汝與37歲的圈外男友已交往9年多，感情穩定，被問到何時想生小孩？她笑容滿面說，這次拍完《大時代》，也許就可以聽到她的好消息，因大她8歲的男友是家中獨生子，「戲殺青後可能就不避孕，因為人生有很多想做的事情，所以順其自然發展」，笑言自己可以不用婚禮，但非常想生小孩。

同劇演出的張家瑋，在《大時代》劇中飾演余秉諺的妹妹，她生活中與林則希分手至今已單身1年多，這次拜月老還特地洗完澡過來，「拜月老就是要香噴噴」。她分享理想中的男友條件，希望無私大愛，重要的是兩人對於工作、生活都有共識，對象不限圈內外，半開玩笑說，「我戲裡外的對象一定要讓劇中哥哥余秉諺、韓宜邦鑑定過，要尊重他們一下」。

謝京穎高中時期常到永樂市場買布，每次經過城隍廟看到好多民眾求桃花，心想「自己應該不需要」，沒想到入行後發現人緣非常重要，演藝圈最需要就是桃花，她特地穿紅內衣、紅內褲誠心拜月老，笑說要讓月老一眼就看到她。戲外雖然還沒有男友，但她說可以在《大時代》跟成潤對戲很有趣，尤其成潤很會撩妹，每次都被他逗得哈哈大笑。

(中時 )