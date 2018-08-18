年度族語文學獎　入選作品共30篇

2018年08月18日 13:26 旺報 李侑珊

「教育部第六屆族語文學獎」頒獎典禮18日在台東大學舉行，本屆入選作品共有30篇，徵選文類分別有現代詩、散文、翻譯文學及短篇小說，包含原住民23種語別及其他本土語言巴宰語、噶哈巫語及道卡斯語3種台灣南島語系語言。

教育部表示，族語文學獎兩年辦理1次，各語分別聘請該語別專家、學者擔任評審委員，本屆共由52位族語專家參與評審工作，每一篇文章均經由多位族語及文學專家學者評審，以兼顧族語文學品質及公平公正原則。

教育部指出，得獎族群分布的原住民族語，其中包含阿美、排灣、泰雅、布農、卑南、魯凱、卡那卡那富、鄒、賽夏及太魯閣語，計10個族群16種次方言別，其他本土語言(台灣南島語系)有巴宰、噶哈巫語及道卡斯語，計3種語言別。

在文類上，則有現代詩16篇、散文8篇、翻譯文學4篇及短篇小說2篇。本屆入選作品創作題材多元，涵蓋社會關懷、原住民族文化、部落懷念及兒時記憶的童話等多元內容，其中，瀕危語言卡那卡那富語，作品《’esi kesoni kasua, ’esi kara kasu taramamanung?（你過得好不好）》首次投稿並獲選；翻譯文學類獲獎的《adri piyamaumau na kiteng na maymay（醜小鴨）》作品，初次翻譯成南王卑南語，增加日後族語學習多樣性。

教育部自96年起辦理「教育部原住民族語文學獎」活動，至本（107）年為第6次辦理，提供舞台讓原住民族語言的多樣性得以呈現，獲得各界熱烈迴響。期盼透過此次活動能鼓勵更多人投入本土語言教育，使臺灣多樣性的語言文化得以保存及活化。

(旺報 )