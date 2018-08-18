投票指南網站啟動 揭露1200位參選人資訊

投票指南網站18日啟動，行政院政務委員唐鳳（左起）、網站發起人駱勁成、前政務委員蔡玉玲、公民科技創新獎助金總監瞿筱薇、燃點公民平台「選賢與能」計畫主持人金崇誠等人出席；政委唐鳳強調，台灣的開放資料在亞洲做得最好，是可以外銷的軟實力。（陳信翰攝）

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年底九合一選舉逐步接近，燃點公民平台與g0v零時政府合作推出「投票指南網站」，將1200位參選人基本資料、政見、政治獻金收支情形及過去投票表決的政治履歷全數揭露，讓全台1800萬公民在年底投票前，能更了解參選人，做出最佳投票決定。

投票指南網站發起人駱勁成指出，以前投票時他都是媽媽叫他投給誰就投給誰，但投給完全不認識的人讓他很不舒服。雖然投票前也閱讀過選舉公報，但公報上只有候選人的學經歷和政見，無法了解他們過去做了什麼，因此才開發投票指南網站，將散落各處的政府公開資料整合給全民。

駱勁成表示，投票指南網站是「電子選舉公報」和「參選人政治履歷」的合體，可以看到參選人所有議會出缺席紀錄、議會提案、表決紀錄、議員配合款、政治獻金及財產申報資料。在2014年地方選舉、2016年立委選舉，投票指南網站在選前一個月都有40萬的使用者，今年網站再改版納入縣市長候選人，希望讓更多人有知的權利，「不盲投，讓台灣民主更出頭。」

行政院數位政務委員唐鳳表示，推動更具包容性、參與性的政治空間是台灣推動開放政府的重要關鍵，其中很重要的就是「當責」的文化，候選人說到要做到，且公民社會隨時可問責，投票指南網站就是很好的具體實踐。唐鳳也說，年底也將進行降低門檻後第一次公投，希望中選會在建立電子公投平台時，也能讓民眾先充分了解議題，提高選「事」的品質。

前政務委員蔡玉玲說，全世界現在都在討論民主這條路對不對，且普遍面臨政府失能，在台灣還是要走這條路的情況下，就要努力讓民主更深植。而選舉就是民主的根，應該一起努力把這件事做好，投票指南提供大家在做決定時，能有完整透明資訊可以參考。

(中時 )

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